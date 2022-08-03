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Реванш із Джошуа: Усик зробив подарунок українцям

Надія Клочко
Сьогодні, 14:59 glavcom.ua
Реванш із Джошуа: Усик зробив подарунок українцям
Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії
фото з відкритих джерел

Реванш Усик – Джошуа відбудеться уже в серпні

Український боксер, володар титулів WBA, WBO та IBF у важкій вазі Олександр Усик підготував подарунок для своїх земляків. Боксер викупив права на трансляцію реваншу з Джошуа і бій буде показаний в Україні безкоштовно. Про це повідомив промоутер спортсмена Олександр Красюк.

«Чим ближче до бою, тим більше процесів необхідно контролювати, ініціювати. Багато таких дрібних речей, без яких неможливо провести подію, трансляцію. Суто організаційні моменти, від яких багато чого залежить. Ну ось зокрема трансляція в Україні. З одного боку, все виглядає просто – прийняв по супутнику і показуєш. Але насправді цього разу трансляція буде незвичайною», – сказав промоутер.

Красюк також розповів, де українці зможуть переглянути довгоочікуваний поєдинок.

«Це подарунок Олександра Усика, бо він за свої гроші одержав ці права і безкоштовно хоче передати всьому українському народу, щоб цей поєдинок кожен охочий українець міг спостерігати у прямому ефірі. Тому станом на сьогодні ми розуміємо, що потрібно зробити максимальну дистрибуцію цього поєдинку. Наші партнери Megogo формуватимуть цей сигнал. Сигнал приходитиме на телеканал «Суспільне». Наприклад, той, хто не має доступу до інтернету або до Megogo, зможе дивитись цей поєдинок у прямому ефірі на цьому телеканалі. Також цей поєдинок буде на YouTube на офіційному каналі Олександра Усика. І швидше за все цей поєдинок транслюватиме ще один наш партнер – компанія «Парі-Матч» на своєму сайті та у своєму додатку», – роз'яснив Красюк.

Промоутер наголосив, що завдання команди Усика – зробити максимальну кількість контактів з аудиторією. Це пов'язано з тим, що фонд боксера використовує це для того, щоб зібрати гроші на допомогу Україні.

«Під час прямого ефіру кожен охочий матиме можливість за допомогою QR-коду зробити внесок у перемогу. Також усі гроші від спонсорів, які допомагатимуть із цією трансляцією, переходитимуть до фонду Олександра Усика та будуть використані також для допомоги Україні», – розповів фахівець.

Красюк додав, що бій між Усиком та Джошуа цього разу буде уже «не просто спортивною подією». Український боксер використає цю подію для того, аби зібрати кошти для свого благодійного фонду.

«Спортивна подія тут на другому плані. Це метод, яким хоче скористатися Олександр. Адже він заснував свій благодійний фонд, який досить успішно працює, допомагаючи людям та збройним силам. Допомоги ніколи не буває надто багато, тому в рамках цієї трансляції збиратимуться гроші, і потім сам Олександр публічно звітуватиме, як ці гроші були використані. З таким закликом, я думаю, сам Олександр ближче до поєдинку звернеться до своїх земляків та своїх фанатів. Хто може, хто має бажання допомогти Україні, нехай це зробить. А наше завдання — зробити так, щоб сам процес був максимально доступним і простим для будь-кого», – додав Красюк.

Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. Боксери боротимуться одразу за 3 чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF. Їх Олександр відібрав у вересні 2021 року, коли переміг Ентоні.

Додамо, що квитки на довгоочікуваний реванш уже можна придбати. Найдешевший квиток коштує 375 саудівських ріалів. Це місця на краю, останні ряди на самому верху. За офіційним курсом НБУ, один саудівський ріал коштує 7,86 гривні. Тож квиток на бій обійдеться в близько 3 тисячі гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено. Поєдинок відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія. Дата бою – 20 серпня.

На кону будуть три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF, – які Усик відібрав у Джошуа у вересні 2021 року, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів.

Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ.

Додамо, що наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

 

Теги: Олександр Усик бокс Ентоні Джошуа

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