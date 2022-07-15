Бій Усик – Джошуа. ЗМІ повідомили про астрономічну вартість квитків

У вересні 2021 року Усик відібрав у Джошуа три чемпіонські пояси

За квитки в першому ряду доведеться заплатити $5900

Боксери Олександр Усик та Ентоні Джошуа 20 серпня проведуть другий бій в Саудівській Аравії. Офіційно про продаж перепусток на бій поки не оголосили, однак, за даними видання «Чемпіон», ціни на квитки стартуватимуть від $250.

За квитки в першому ряду охочим доведеться викласти $5900 (понад 200 тис. грн), у четвертому ряду – $5000, у восьмому – $3820, у дев'ятому – $3520.

Ціни квитків у категорії Gold становлять від $1350 до $2200, у категорії Silver – від $600 до $750.

Найдешевші перепустки на бій коштують $250.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа проведуть свій другий бій на арені Jeddah Super Dome. Усик захищатиме свої титули WBO, IBF, IBO, WBA в надважкій вазі.

Перший бій між боксерами відбувся торік 25 вересня. За підсумками 12 раундів усі судді віддали перевагу українцю – 115–113, 116–112 і 117–112.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено. Поєдинок відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія. Дата бою – 20 серпня.

На кону будуть три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF, – які Усик відібрав у Джошуа у вересні 2021 року, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів.

Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ.

Додамо, що наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.