Погоджено бій між Усиком і Джошуа: коли та де відбудеться

У вересні 2021 року Усик відібрав у Джошуа три чемпіонські пояси

На кону будуть три чемпіонські пояси

Бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено. Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія. Дата бою – 20 серпня.

На кону будуть три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF, – які Усик відібрав у Джошуа у вересні 2021 року, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів.

Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ, нагадує Суспільне.

На початку червня промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн назвав дві орієнтовні дати поєдинку. Ними були 13 та 20 серпня і, зрештою, бій вирішили провести саме 20 серпня.

За даними ЗМІ, за організацію поєдинку у Саудівській Аравії запропонували $120 млн.

Усик став чемпіоном світу в вересні 2021 року, відібравши титули в Джошуа. Він залишається непереможним боксером: 19 перемог, 13 – нокаутом.

Перед тим, як залишити Україну та розпочати підготовку до титульного поєдинку, Усик перебував у лавах територіальної оборони через повномасштабне вторгнення, яке було розпочато Росією.

Для Джошуа це буде другий бій у кар'єрі у Саудівській Аравії. У грудні 2019 року британець зміг тут взяти реванш у Енді Руїза і повернути собі чемпіонські пояси у важкій вазі.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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