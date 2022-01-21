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    Лідера збірної України зняли з гонки на етапі Кубку світу з біатлону

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    Олена Підгрушна не вийде на старт індивідуальної гонки - Лідера збірної України зняли з гонки на етапі Кубку світу з біатлону
    Олена Підгрушна не вийде на старт індивідуальної гонки
    фото з відкритих джерел

    Білосюк і Блашко не вийдуть на старт індивідуальної дисципліни в Антхольці

    Напередодні Олімпійських ігор у Пекіні тренерський штаб збірної України продовжує експериментувати. В чоловічій індивідуальній гонці на старт не вийшов Дмитро Підручний, а ті, хто бігли, показали найгірший результат у сезоні. В жіночій команді у цій дисципліні відбулися зміни. На старт 21 січня не вийде Олена Білосюк (Підгрушна), яка кілька тижнів тренувалася окремо від команди, та Дар’я Блашко.

    Таким чином, в індивідуальній гонці серед жінок точно вийдуть Юлія Джима та Анастасія Меркушина, повідомляє «Суспільне». Щодо Ірини Петренко, то її участь також під питанням.

    Старт змагань на Кубку світу в Антхольці буде дано о 15:15.

    Раніше став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду.

    Тим часом стали відомі подробиці церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні.

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    Теги: Олімпіада біатлон Кубок світу Олена Підгрушна
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    Лідера збірної України зняли з гонки на етапі Кубку світу з біатлону