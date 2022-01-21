Лідера збірної України зняли з гонки на етапі Кубку світу з біатлону
Білосюк і Блашко не вийдуть на старт індивідуальної дисципліни в Антхольці
Напередодні Олімпійських ігор у Пекіні тренерський штаб збірної України продовжує експериментувати. В чоловічій індивідуальній гонці на старт не вийшов Дмитро Підручний, а ті, хто бігли, показали найгірший результат у сезоні. В жіночій команді у цій дисципліні відбулися зміни. На старт 21 січня не вийде Олена Білосюк (Підгрушна), яка кілька тижнів тренувалася окремо від команди, та Дар’я Блашко.
Таким чином, в індивідуальній гонці серед жінок точно вийдуть Юлія Джима та Анастасія Меркушина, повідомляє «Суспільне». Щодо Ірини Петренко, то її участь також під питанням.
Старт змагань на Кубку світу в Антхольці буде дано о 15:15.
Раніше став відомий склад збірної України на зимову Олімпіаду.
Тим часом стали відомі подробиці церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні.
Читайте також: