Білоруська біатлоністка Блашко дебютує за збірну України в офіційний змаганнях



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Федерація біатлону Білорусі

Після дворічної паузи Дарія стартує в Кубку IBU

Екс-білоруска Дарія Блашко сьогодні, 14 березня, дебютує за збірну України в офіційних змаганнях.

Біатлоністка відбула дворічний карантин, який був застосований до неї білоруською федерацією після переходу до української збірної. 23-річна спортсменка весь цей період підтримувала форму, беручи участь в неофіційних біатлонних і лижних змаганнях.

Дарія стартуватиме під 43-м номером у спринті восьмого етапу Кубка IBU, який проходить в італійському Мартелл-валь-Мартелло.

Також сьогодні відбудеться одиночна змішана естафета в рамках чемпіонату світу в Естерсунді, де українську команду представлять Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина.