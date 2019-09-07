Голландська феєрія в Німеччині, нестримна Хорватія і «український» автогол. Матчі п’ятниці у відборі до Євро-2020



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Нідерланди поставили німців на коліна ad.nl

Поєдинки подарували чимало цікавих результатів

На відміну від четвергових поєдинків, які завершилися прогнозовано і без особливої інтриги, п’ятничні матчі п’ятого туру відбірного турніру чемпіонату Європи-2020 принесли чимало цікавих результатів.

Найцікавішу зустріч у групі С відіграли одвічні суперники – збірні Німеччини і Нідерландів. Голландці здобули феєричну перемогу 2:4.

Так само треба виділити розгромну звитягу хорватів у Словаччині. Збірна Словенії завдала першої в п’яти турах поразки полякам. А ось у матчі Вельс – Азербайджан своє ім’я на табло залишив представник українського чемпіонату. Азербайджанський оборонець Павло Пашаєв з «Олександрії» відзначився раннім автоголом, а його збірна програла в підсумку четвертий матч поспіль.

Група С

Естонія – Білорусь – 1:2

Голи: 0:1 – Микита Наумов (48). 1:1 – Сорґа (54). 1:2 – Скавиш (90+2)

Німеччина – Нідерланди – 2:4

Голи: 1:0 – Ґнабрі (9). 1:1 – Френкі Де Йонґ (59). 1:2 – Та (66, автогол). 2:2 – Тоні Коос (73, з пенальті). 2:3 – Мален (79). 2:4 – Вейналдум (90+1)

Становище команд: Північна Ірландія – 12, Німеччина – 9, Нідерланди – 6, Білорусь – 3, Естонія – 0

Група Е

Словаччина – Хорватія – 0:4

Голи: 0:1 – Нікола Влашіч (45). 0:2 – Перішіч (46). 0:3 – Бруно Петковіч (72). 0:4 – Ловрен (89)

Вельс – Азербайджан – 2:1

Голи: 1:0 – Павло Пашаєв (26, автогол). 1:1 – Емрелі (59). 2:1 – Ґаррет Бейл (84)

Становище команд: Угорщина – 9, Хорватія – 9, Вельс – 6, Словаччина – 6, Азербайджан – 0

Група G

Австрія – Латвія – 6:0

Голи: 1:0 – Арнаутовіч (7). 2:0 – Забітцер (13). 3:0 – Арнаутовіч (53, з пенальті). 4:0 – Стейнборс (76, автогол). 5:0 – Ляймер (80). 6:0 – Ґреґоріч (85)

Словенія – Польща – 2:0

Голи: 1:0 – Альяз Струна (35). 2:0 – Спорар (65)

Становище команд: Польща – 12, Австрія – 9, Словенія – 8, Ізраїль – 8, Македонія – 5, Латвія – 0

Група І

Кіпр – Казахстан – 1:1

Голи: 0:1 – Щеткін (2). 1:1 – Пірос Сотіріу (39)

Сан-Марино – Бельгія – 0:4

Голи: 0:1 – Батшуайї (43). 0:2 – Дріс Мертенс (57). 0:3 – Шадлі (63). 0:4 – Батшуайї (90+2)

Шотландія – РФ – 1:2

Голи: 1:0 – Макґінн (11). 1:1 – Артем Дзюба (40). 1:2 – Стівен О’Доннелл (59, автогол)

Становище команд: Бельгія – 15, РФ – 12, Казахстан – 7, Шотландія – 6, Кіпр – 4, Сан-Марино – 0

Сьогодні, 7 вересня, свій поєдинок п’ятого туру проведе збірна України. Підопічні Андрія Шевченка гратимуть на виїзді з литовцями.