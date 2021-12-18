  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Білосюк з однією хибою потрапила до масстарту на Кубку світу, Джима склала зброю

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олена Підгрушна відібралася до масстарту - Білосюк з однією хибою потрапила до масстарту на Кубку світу, Джима склала зброю
    Олена Підгрушна відібралася до масстарту
    фото з відкритих джерел

    Лідер нашої команди вирішила не фінашувати на етапі в Ансі

    На етапі Кубку світу з біатлону в Ансі Олена Білосюк зуміла піднятися на сім позицій за підсумками спринту і пасьюту. Відтак вона єдина з українок, хто потрапив до першого мас-старту сезону. До французьких стартів Юлія Джима йшла 25-ю і, здавалося, має «залізне» місце серед найкращих біатлоністок сезону. Проте сталося найгірше. Стрільба в «молоко» (5 хиб на трьох рубежах) не дозволила їй втримати місце в топ-25, вона не фінашувала в пасьюті і опустилася на 31 позицію в загальному заліку і масстарт не побіжить.

    Першою запасною наразі залишається Дар’я Блашко, тож ж шанс за відмови когось з учасниць її побачили серед найкращих тридцяти біатлоністок.

    Олена Білосюк три вогневі рубежі прошла на «0», а єдину хибу заробила останнім пострілом. І 16-е місце, яке тримала під час гонки переслідування, змінила на 25-е.

    Дар’я Блашко також з одним промахом пробігла дистанцію краще і стала 20-ю.

    А на п’єдестал піднялися дві сестри Еберг зі Швеції. Молодша Ельвіра перемогла, Ганна стала третьою. Обидві припустилися двох промахів. А розділила їх Жулія Сімон з Франції (1 промах і 4 секунди відставання від Ельвіри).

    Читайте також:

    Теги: біатлон Олена Підгрушна Юлія Джима Дарина Блашко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Білосюк з однією хибою потрапила до масстарту на Кубку світу, Джима склала зброю