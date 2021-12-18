Білосюк з однією хибою потрапила до масстарту на Кубку світу, Джима склала зброю

Лідер нашої команди вирішила не фінашувати на етапі в Ансі

На етапі Кубку світу з біатлону в Ансі Олена Білосюк зуміла піднятися на сім позицій за підсумками спринту і пасьюту. Відтак вона єдина з українок, хто потрапив до першого мас-старту сезону. До французьких стартів Юлія Джима йшла 25-ю і, здавалося, має «залізне» місце серед найкращих біатлоністок сезону. Проте сталося найгірше. Стрільба в «молоко» (5 хиб на трьох рубежах) не дозволила їй втримати місце в топ-25, вона не фінашувала в пасьюті і опустилася на 31 позицію в загальному заліку і масстарт не побіжить.

Першою запасною наразі залишається Дар’я Блашко, тож ж шанс за відмови когось з учасниць її побачили серед найкращих тридцяти біатлоністок.

Олена Білосюк три вогневі рубежі прошла на «0», а єдину хибу заробила останнім пострілом. І 16-е місце, яке тримала під час гонки переслідування, змінила на 25-е.

Дар’я Блашко також з одним промахом пробігла дистанцію краще і стала 20-ю.

А на п’єдестал піднялися дві сестри Еберг зі Швеції. Молодша Ельвіра перемогла, Ганна стала третьою. Обидві припустилися двох промахів. А розділила їх Жулія Сімон з Франції (1 промах і 4 секунди відставання від Ельвіри).