Сестри Семеренко провалили гонку на Кубку IBU

У Віти і Валі Семеренко є півтора місяці, щоб набрати форму до Олімпіади

Титуловані спортсменки не можуть вийти на високий рівень готовності

Сестри Віта і Валя Семеренки поки що не можуть вийти на високий рівень. Їх перевели в резерв, і сьогодні, 16 грудня, вони змагалися в індивідуальній гонці на Кубку IBU в австрійському Обертілліасі.

Олімпійські чемпіонки залишаються кандидатками на поїздку до олімпійського Пекіна, проте австрійський старт показав, що їм треба форсувати підготовку. Валентина хоч і стріляла вправно, припустилася лише одного промаху, проте поступилася призеркам майже пів хвилини на лижні і на фініші була четвертою. Віта, в свою чергу, не закрила аж чотири мішені і програла переможниці Елізабет Хогберг майже п’ять хвилин. У неї 39-те місце.

Інші українки виступили ще гірше. Анна Кривонос стала 50-ю, Катерина Бех – 52-ю, Надія Бєлкіна – 54-ю.

Нагадаємо, сьогодні стартує етап Кубку світу у французькому Ансі. Чоловіча збірна виступить на ньому експериментальним складом, а ось жінки бігтимуть найсильнішим, на чолі з Юлією Джимою і Оленою Білосюк.