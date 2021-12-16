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    Сестри Семеренко провалили гонку на Кубку IBU

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    У Віти і Валі Семеренко є півтора місяці, щоб набрати форму до Олімпіади - Сестри Семеренко провалили гонку на Кубку IBU
    У Віти і Валі Семеренко є півтора місяці, щоб набрати форму до Олімпіади
    фото з відкритих джерел

    Титуловані спортсменки не можуть вийти на високий рівень готовності

    Сестри Віта і Валя Семеренки поки що не можуть вийти на високий рівень. Їх перевели в резерв, і сьогодні, 16 грудня, вони змагалися в індивідуальній гонці на Кубку IBU в австрійському Обертілліасі.

    Олімпійські чемпіонки залишаються кандидатками на поїздку до олімпійського Пекіна, проте австрійський старт показав, що їм треба форсувати підготовку. Валентина хоч і стріляла вправно, припустилася лише одного промаху, проте поступилася призеркам майже пів хвилини на лижні і на фініші була четвертою. Віта, в свою чергу, не закрила аж чотири мішені і програла переможниці Елізабет Хогберг майже п’ять хвилин. У неї 39-те місце.

    Інші українки виступили ще гірше. Анна Кривонос стала 50-ю, Катерина Бех – 52-ю, Надія Бєлкіна – 54-ю.

    Нагадаємо, сьогодні стартує етап Кубку світу у французькому Ансі. Чоловіча збірна виступить на ньому експериментальним складом, а ось жінки бігтимуть найсильнішим, на чолі з Юлією Джимою і Оленою Білосюк.

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    Теги: біатлон Валентина Семеренко Віта Семеренко
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    Сестри Семеренко провалили гонку на Кубку IBU