Українська біатлоністка провела «чисту» гонку і має шанс потрапити до мас-старту

Олена Білосюк знову відстріляла на «0» на Кубку світу і піднялася до топ-30 в загальному заліку

У французькому Ансі спринтерською гонкою серед жінок стартував четвертий етап Кубку світу з біатлону. Чоловіча збірна бере участь у ньому резервним складом, а ось жінки вирішують локальні питання. Зокрема для капітана нашої команди Олени Білосюк (Підгрушної) важливим є здобуття місця в топ-30, щоб мати змогу стартувати у першому в цьому році мас-старті. І вже в першій гонці Олена зробила вагомий крок нагору в загальному рейтингу.

В спринті українка відстріляла на «0», непогано пройшла дистанцію ходом і фінішувала 18-ю. Це дало їй змогу піднятися на три сходинки в рейтингу і тепер вона замикає топ-30.

Гірше склався день у Юлії Джими. Вона припустилася двох хиб на другій стрільбі і в підсумку стала 40-ю. Вона втратила кілька місць в рейтингу і тепер йде 26-ю. Перед мас-стартом, нагадаємо, ще буде гонка переслідування, тож наші біатлоністки матимуть змогу покращити свої позиції.

Інші українки посіли такі місця: Дар’я Блашко стала 29-ю (одна хиба на вогневому рубежі), Ірина Петренко – 58-ма (0), Ольга Абрамова – 94-та (4).

Перемогу здобула Марте Олсбю Ройселанд (0), Анаїс Бескон (0) з відставанням у 15 секунд стала другою, Ельвіра Карін Еберг (1) програла 16 секунд і була третьою.