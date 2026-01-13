Більше 80 років на двох. Марія та Вільямс зіграли унікальний поєдинок

Поєдинок Марії та Вільямс увійде до історії

Німецька тенісистка Татьяна Марія виграла у американки Вінус Вільямс у матчі 1/16 фіналу на турнірі WTA 250 у австралійському Хобарті. Цей поєдинок увійшов до історії, повідомляє «Главком» з посиланням на Opta.

38-річна Марія здобула перемогу над 45-річною Уіяльмс з рахунком 6:4, 6:3.

Cумарний вік тенісисток (84 роки) став рекордним у рамках основної сітки турніру WTA з моменту створення туру 1973 року.

Для Вільямс та Марії ця гра стала першою очною зустріччю після понад 2000 офіційних матчів на двох за кар'єру.

Нагадаємо, Марта Костюк виступила із емоційною промовою після фіналу турніру WTA у Брісбені.

«Я хочу сказати кілька слів про Україну. Я щодня граю з болем у серці. Зараз тисячі людей залишаються без світла та теплої води. На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів», – заявила Марта.

Глядачі підтримали українку бурхливими оплесками. Під час промови за її спиною стояла білоруска Аріна Соболенко, яка є прихильницею диктатора Олександра Лукашенка.

У фіналі турніру у Брисбені Костюк поступилася білорусці у двох сетах.

WTA. Брисбен. Фінал

Аріна Соболенко (1) – Марта Костюк (Україна, 16) – 6:4, 6:3.

Соболенко неодноразово проводила зустрічі з білоруським диктатором Олександром Лукашенком та навіть підписувала листа на його підтримку.

Також вона публічно підтримувала в соцмережах прихильницю Лукашенка та війни проти України Анастасію Мирончик-Іванову.





Мирончик-Іванова є прихильницею агресії Росії проти України та депутатом невизнаного демократичними країнами світу «парламенту Олександра Лукашенка». Також вона неодноразово робила заяви на підтримку білоруського диктатора.

Зазначається, що Соболенко вподобала в соціальній мережі Instagram понад 10 постів Мирончик-Іванової.

Серед вподобаних «нейтральною» тенісисткою дописів є і пост про привітання пропагандистського телеканалу «Білорусь 5».