Костюк стала переможницею World Tennis League

Українська тенісистка Марта Костюк успішно завершила виступи на престижному виставковому турнірі World Tennis League-2025 в Індії, ставши чемпіонкою у складі міжнародної команди «Aussie Mavericks Kites». Про це повідомляє «Главком».

Окрім першої ракетки України, до складу чемпіонського колективу увійшли одіозний австралієць Нік Кірьос, а також представники Індії Дхакшінесвар Суреш та Анкіта Райна. У напруженому фінальному протистоянні команда Костюк здолала суперників із «AOS Eagles», лідером яких був досвідчений француз Гаель Монфіс, чоловік іншої титулованої українки Еліни Світоліної. Загальний рахунок фіналу склав 22:19 на користь «Маверікс».

Власне Марта Костюк відіграла значну роль у тріумфі своєї команди, здобувши у фіналі 9 важливих очок. Формат турніру передбачав чотири гри з одного сету у межах матчевого поєдинку: дві одиночні, а також одна парна та змішана парна. У жіночій одиночній зустрічі українка підтвердила свій статус фаворитки, здолавши місцеву тенісистку Шріваллі Бхамідіпаті з рахунком 6:4. Попри суттєву різницю в рейтингу (Бхамідіпаті посідає 398-ме місце у світі), матч видався непоступливим. Дещо менш вдалим для Марти став виступ у змішаному парному розряді. Разом із партнером Дхакшінесваром Сурешом вона протистояла дуету Монфіса та Бхамідіпаті. У цьому протистоянні досвід Монфіса став вирішальним, і команда Костюк поступилася з рахунком 3:6.

Долю титулу та призового фонду в 1,1 млн доларів вирішували чоловічі виступи. Нік Кірьос у парі з Сурешом виграли парний матч у Гаеля Монфіса та Суміта Нагала (6:3), що дозволило «Aussie Mavericks Kites» вирватися вперед. Остаточну крапку в турнірі поставив Дхакшінесвар Суреш, який в одиночному поєдинку на тайбрейку переграв свого земляка Суміта Нагала (7:6).

