Одна з тенісних федерацій змінила правила щодо спеки під час турнірів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Яннік Сіннер не зумів впоратися з судомами під час матчу з Талоном Грікспуром, через що достроково завершив боротьбу за титул
фото: REUTERS/Go Nakamura

Нововведення допоможуть гравцям відновлюватися під час виснажливих поєдинків

ATP Tour офіційно оголосив про впровадження нової політики щодо екстремальної спеки, яка набере чинності з 2026 року. Про це повідомляє «Главком»

Це рішення стало відповіддю на низку інцидентів під час сезону, зокрема на турнірі серії Мастерс у Шанхаї, де через аномальну температуру та високу вологість гравці масово знімалися зі змагань. Нові правила базуються на міжнародному індексі WBGT, який вимірює рівень теплового стресу для організму в умовах прямого сонячного світла, та встановлюють чіткі медичні пороги для застосування захисних заходів або повної зупинки гри.

Згідно з регламентом, якщо показник WBGT сягає 30,1°C під час перших двох сетів у трисетовому матчі, гравці отримують право на 10-хвилинну перерву для охолодження. У цей час тенісисти можуть прийняти душ, змінити одяг, отримати консультацію лікаря або поради тренера під наглядом медичного персоналу ATP. У випадках, коли індекс перевищує критичну позначку 32,2°C, матчі будуть негайно призупинятися.

Необхідність таких реформ стала очевидною після того, як Яннік Сіннер не зміг завершити захист титулу в Шанхаї через сильні судоми, а Новак Джокович та Хольгер Руне відкрито критикували організаторів за небезпечні умови, які змушували спортсменів працювати на межі фізичного виснаження. Раніше рішення про призупинення ігор залежало винятково від супервайзера турніру, що часто призводило до суб'єктивності та ризиків для здоров'я.

Нова політика ATP нарешті синхронізує чоловічий тур із правилами WTA та турнірів Великого шлему, які вже мають подібні протоколи. Крім безпеки гравців, ці заходи покликані покращити умови роботи для суддів, болбоїв та всього персоналу стадіонів. Таким чином теніс приєднується до футболу, Формули-1 та велоспорту, де чіткі регламенти щодо погодних умов уже давно є стандартом професійного спорту в умовах глобальних кліматичних змін.

Нагадаємо, що ФІФА керувалася подібними принципами у введенні нових правил на майбутній Чемпіонат світу-2026. Повідомляється, що в кожному матчі турніру, що пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року, будуть обов'язково запроваджені трихвилинні перерви на поповнення запасу води. 

