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    Бій Хабіба та Фергюсона вп’яте відмінено

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    Коли сама доля проти - Бій Хабіба та Фергюсона вп’яте відмінено
    Коли сама доля проти

    Як не вірите після цього в карму

    18 квітня 2020 в Брукліні мав відбутись турнір UFC 249, головною подією якого мав стати супербій між Хабібом Нурмагомедовимим (28–0) з Цумандинського району та американцем Тоні Фергюсоном (25–3).

    На кону в бою мав бути титул чемпіона промоушну в легкій вазі.

    Наразі, це два найпопулярніші та найсильніші бійці UFC, а їх очна зустріч - одна з найбільш очікуваніших спортивних подій сьогодення. Мабуть, більше чекають лише об’єднавчих боїв у важкій вазі в боксі.

    За іронією долі, у такої затребуваної події нещаслива карма - бій скасовуються вже вп’яте.

     Раніше зустріч бійців послідовно планували провести на турнірах The Ultimate Fighter 22 Finale, UFC on Fox 19, UFC 209 та UFC 223, і кожен раз з яких-небудь причин бій скасовувався.

    П’ятий раз відзначається оригінальністю - цього разу це стихійне явище - пандемія короновірусу нового типу.

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    MMA / UFC Хабіб Нурмагомедов Тоні Ферґюсон коронавірус
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