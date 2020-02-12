Перенесений через коронавірус бій українського чемпіона відбудеться 9 травня
Хосе Карлос Рамірес і Віктор Постол таки зустрінуться
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Віктор Постол сподівається перемогти Раміреса і повернутися на чемпіонську орбіту
Поєдинок за титули WBC і WBO в першій напівсередній вазі між їхнім володарем, американцем Хосе Карлосом Раміресом (25-0, 17 КО) і українцем Віктором Постолом (31-2, 12 КО), швидше за все, відбудеться 9 травня.
Як повідомляє ESPN, бій прийме домашня арена американця під Фресно (Каліфорнія).
Дуель, нагадаємо, повинна була відбутися 1 лютого в Китаї, але була перенесена в зв'язку коронавірусом.
У 2015 році Віктор Постол нокаутував аргентинця Лукаса Маттіссе і став чемпіоном світу за версією WBC, але втратив титул через рік, поступившись найкращому боксерові сучасності Терренсові Кроуфорду зі США.
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