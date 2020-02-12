  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Перенесений через коронавірус бій українського чемпіона відбудеться 9 травня

    • Розсилка
    Хосе Карлос Рамірес і Віктор Постол таки зустрінуться - Перенесений через коронавірус бій українського чемпіона відбудеться 9 травня
    Хосе Карлос Рамірес і Віктор Постол таки зустрінуться
    Афіша із соцмереж

    Віктор Постол сподівається перемогти Раміреса і повернутися на чемпіонську орбіту

    Поєдинок за титули WBC і WBO в першій напівсередній вазі між їхнім володарем, американцем Хосе Карлосом Раміресом (25-0, 17 КО) і українцем Віктором Постолом (31-2, 12 КО), швидше за все, відбудеться 9 травня.

    Як повідомляє ESPN, бій прийме домашня арена американця під Фресно (Каліфорнія).

    Дуель, нагадаємо, повинна була відбутися 1 лютого в Китаї, але була перенесена в зв'язку коронавірусом.

    У 2015 році Віктор Постол нокаутував аргентинця Лукаса Маттіссе і став чемпіоном світу за версією WBC, але втратив титул через рік, поступившись найкращому боксерові сучасності Терренсові Кроуфорду зі США.

     Читайте також: Усі великі бої українців у 2020 році. Календар
    бокс Віктор Постол Хосе Рамірес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ