Перенесений через коронавірус бій українського чемпіона відбудеться 9 травня



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Хосе Карлос Рамірес і Віктор Постол таки зустрінуться Афіша із соцмереж

Віктор Постол сподівається перемогти Раміреса і повернутися на чемпіонську орбіту

Поєдинок за титули WBC і WBO в першій напівсередній вазі між їхнім володарем, американцем Хосе Карлосом Раміресом (25-0, 17 КО) і українцем Віктором Постолом (31-2, 12 КО), швидше за все, відбудеться 9 травня.

Як повідомляє ESPN, бій прийме домашня арена американця під Фресно (Каліфорнія).

Дуель, нагадаємо, повинна була відбутися 1 лютого в Китаї, але була перенесена в зв'язку коронавірусом.

У 2015 році Віктор Постол нокаутував аргентинця Лукаса Маттіссе і став чемпіоном світу за версією WBC, але втратив титул через рік, поступившись найкращому боксерові сучасності Терренсові Кроуфорду зі США.