Блохін: Якщо тобі 19 - а у тебе «Мазераті», ти «король» і життя вдалося - довго грати не будеш



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Олег Блохін каже, що його було кому поставити на місце ФФУ

Володар Золотого м'яча-1975 - про зіркову хворобу

Легендарний гравець київського «Динамо» Олег Блохін розповів про «зіркову хворобу» в молодості.

«У 23 роки у мене дах поїхав трошки, - каже Олег Володимирович. - Тому що всі навколо говорили: навіщо тобі спотворюватися, ти і так найкращий, у тебе все і так буде. Але коли я тільки починав грати, ветерани на місце ставили дуже жорстко. Іноді ніби жартома говорили: ти не забив пару м'ячів, ми зіграли 0:0, у нас преміальні... Принесеш преміальні. Я вже був в основному складі, а носив м'ячі, форму в літак. Брав, ніс, і що?.. Пацан 19 років. Хоч і в основному складі, але ти повинен, вибач...

Там Рудаков, Соснихін, Турянчик, Сабо, Медвідь, Бишовець, Хмельницький, Пузач, Левченко - вистачало кому по голові дати. Я ж пройшов цю школу. А якщо тобі 19 - а у тебе «Луї Віттон» і «Мазераті», і ти «король», і життя вдалося - довго ти грати не будеш.

У 86-му перед «Атлетіко» у мене був надрив привідного м'яза. Лобановський запитав: «Будеш грати?» - лікарі не дозволяли. Я кажу: я повинен вийти на розминку, спробувати. Зі мною розминався Вадик Євтушенко. І я сказав: я буду грати. На яких там моральних - я не знаю. Хотілося грати. Я розумів, що це мій останній Кубок кубків, адже до нескінченності людина грати не може. Чого воно мені потім коштувало - я пропустив, думаю з цієї причини - чемпіонат світу 1986 року. Треба було вибирати - або туди, або сюди. Не знаю, звідки була мотивація в 34. Хотілося грати, і все. У нас не було такого, що «ніжка болить» або ще що. Всі хотіли потрапити в заявку. Випадали зі складу, тільки якщо вже така травма була», - сказав Блохін в ефірі Вацко Light.