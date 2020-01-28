«З боротьби складається наше життя»: глибокий тост Усика на дні народження Беленюка (відео)
Олександр Усик і Жан Беленюк - давні друзі
Фото із соцмереж
Боксер вміє бути красномовним
Український боксер суперважкої ваги, колишній чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик красномовно привітав чемпіона світу і Європи з греко-римської боротьби Жана Беленюка з Днем народження. 24 січня Жан відсвяткував 29-річчя.
«Боротьба і бокс, я це вже давно зрозумів, це два види спорту, які напряму відображають життя, - розпочав свій тост на святкуванні Усик. - У боротьбі кидають – ми підіймаємося. У боксі б’ють – хтось підіймається, а хтось тримає удар і йде далі. З боротьби складається життя. Жане, хочу тобі побажати не золота. Бо ти борешся, йдеш до своєї мети і ти до неї прийдеш».
Зауважимо, що наступний бій Усик найвірогідніше проведе проти британця Дерека Чісори.
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