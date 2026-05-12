Боєць зі США здобув важливу перемогу в UFC через кілька днів після втрати дитини

Артем Худолєєв
Доусон здобув перемогу на турнірі UFC 328 над польським бійцем Матеушем Ребецьки
фото: fightomic.com

Доусон: Ми з дружиною чекали на нашу першу дитину, а в понеділок дізналися, що втратили її, тож це був важкий тиждень

Американський боєць ММА Грант Доусон здобув перемогу на турнірі UFC 328 больовим прийомом у третьому раунді над польським бійцем Матеушем Ребецьки. Як повідомляє «Главком», за цією перемогою ховалася неймовірна особиста трагедія.

Під час післяматчевої пресконференції Доусон розповів, що на початку тижня перед боєм він та його дружина втратили ненароджену дитину.

«Нам із дружиною потрібна відпустка, цього тижня ми мали багато всього – невелику сімейну кризу. Ми з дружиною чекали на нашу першу дитину, а в понеділок дізналися, що втратили її, тож це був важкий тиждень. Моя чудова дружина стійко перенесла все це, витримала, не виявляючи емоцій, допомогла мені впоратися, і я пообіцяв їй невелику відпустку, щоб ми могли зайнятися своїми справами», – сказав Доусон.

У підсумку, Доусон все ж таки вийшов на бій і здобув одну з найзначніших перемог у своїй кар'єрі в UFC.

Нагадаємо, ураїнець Ярослав Амосов здобув другу поспіль перемогу в UFC, задушивши іспанця Хоеля Альвареса «трикутником» у другому раунді, а потім влаштував несподіване шоу – станцював брейк-данс просто в октагоні

На початку другого раунду суперники обмінялися ударами. Тоді Амосов підняв Альвареса і ефектно впечатав у килим, після чого вийшов на «ручний трикутник» і змусив іспанця постукати.

Послужний список 32-річного Амосова тепер налічує 30 перемог при одному поразці. У Альвареса (23–4) перервалася серія з чотирьох перемог.

Одразу після перемоги Амосов вибіг у центр октагону та несподівано почав танцювати брейк-данс. Він виконав кілька рухів, після чого ефектно завершив святкування фірмовою позою на боці. Фанати MMA у соцмережах одразу звернули увагу, що подібне святкування добре знайоме шанувальникам серії відеоігор EA Sports UFC, де бійці можуть аналогічно святкувати перемоги.

