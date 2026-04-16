Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19

50-річний Фішер очолював збірну Швейцарії з хокею з 2015 року

Фішер використав фальшиву довідку, щоб обійти обмеження для поїздки до Пекіна на Олімпіаду-2022

Патріка Фішера звільнили з посади головного тренера збірної Швейцарії з хокею через підроблений сертифікат про вакцинацію від Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації хокею Швейцарії.

Фішер використав фальшиву довідку, щоб обійти обмеження для поїздки до Пекіна на зимову Олімпіаду 2022 року. На тому турніру швейцарці дійшли до чвертьфіналу, де поступилися збірній Фінляндії з рахунком 1:5.

«Справа юридично закрита, але викликала громадську дискусію про цінності та довіру, яку федерація сприймає дуже серйозно. Йдеться про цінності та повагу, які є основними для швейцарського хокею і яких Патрік Фішер не дотримувався у 2022 році», - сказав президент федерації Урс Кесслер.

Збірну Швейцарію тепер готуватиме до Чемпіонату світу асистент Фішера Ян Кадьє.

50-річний Фішер очолював збірну Швейцарії з хокею з 2015 року. За цей період команда піднялася у світовому рейтингу з восьмою на другу позицію та тричі ставала срібною призеркою чемпіонатів світу (2018, 2024, 2025 роки).

