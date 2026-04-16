Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Фішер використав фальшиву довідку, щоб обійти обмеження для поїздки до Пекіна на Олімпіаду-2022

Патріка Фішера звільнили з посади головного тренера збірної Швейцарії з хокею через підроблений сертифікат про вакцинацію від Covid-19. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Федерації хокею Швейцарії.

Фішер використав фальшиву довідку, щоб обійти обмеження для поїздки до Пекіна на зимову Олімпіаду 2022 року. На тому турніру швейцарці дійшли до чвертьфіналу, де поступилися збірній Фінляндії з рахунком 1:5.

«Справа юридично закрита, але викликала громадську дискусію про цінності та довіру, яку федерація сприймає дуже серйозно. Йдеться про цінності та повагу, які є основними для швейцарського хокею і яких Патрік Фішер не дотримувався у 2022 році», - сказав президент федерації Урс Кесслер.

Збірну Швейцарію тепер готуватиме до Чемпіонату світу асистент Фішера Ян Кадьє.

50-річний Фішер очолював збірну Швейцарії з хокею з 2015 року. За цей період команда піднялася у світовому рейтингу з восьмою на другу позицію та тричі ставала срібною призеркою чемпіонатів світу (2018, 2024, 2025 роки).

Нагадаємо, визначились усі учасники плейоф Кубка Стенлі 2026 року.

Ігри плейоф НХЛ стартують у ніч на неділю, 19 квітня 2026 року.

Учасники плейоф НХЛ від Східної конференції

  • «Баффало Сейбрз»
  • «Монреаль Канадіенс»
  • «Тампа-Бей Лайтнінг»
  • «Кароліна Харрікейнз»
  • «Піттсбург Пінгвінз»
  • «Філадельфія Флайєрз»
  • «Бостон Брюїнз»
  • «Оттава Сенаторз»

Учасники плейоф НХЛ від Західної конференції

  • «Колорадо Евеланш»
  • «Даллас Старз»
  • «Міннесота Уайлд»
  • «Анахайм Дакс»
  • «Едмонтон Ойлерз»
  • «Вегас Голден Найтс»
  • «Юта Маммот»
  • «Лос-Анджелес Кінгз»
Теги: хокей спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Ексголкіпер «Арсенала» та «Ювентуса» загинув у ДТП
Титулований російський паверліфтер загинув у ДТП після дзвінка шахраїв
Збірна України U19 з футболу дізналася суперників на груповому етапі Євро-2026
«Фіорентина» – «Крістал Пелас». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій
Визначився склад юнацької збірної України з футболу на товариські матчі з Туреччиною
Тренер збірної Швейцарії з хокею втратив роботу через фальшиву довідку про вакцинацію від Covid-19

Новини

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua