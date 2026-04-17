«Чекаю на дуже технічну команду». Тренер «Крістал Пелас» вперше висловився про «Шахтар»

Олівер Гласнер відзначив бразильців «Шахтаря»
Матчі Ліги конференцій між «Шахтарем» та «Крістал Пелас» зіграють 30 квітня та 7 травня

Головний тренер «Крістал Пелас» Олівер Гласнер поділився своєю думкою про «Шахтар» напередодні протистояння в півфіналі Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт УЄФА.

Що сказав Гласнер про «Шахтар»

Австрійський спеціаліст заявив, що наразі не збирав детальну інформацію про майбутнього суперника, проте стежив за виступами «Шахтаря». Насамперед, він оцінив технічні навички «гірників».

«Чесно кажучи, я ще не дивився їх детально, але бачив їхній склад, і вони почали з шести бразильців та п’яти українців, а востаннє було сім бразильців та чотири українці, тож я чекаю дуже технічну команду.

Ми вже маємо досвід ігор з українськими командами, бо ми грали з Динамо Київ на груповій стадії. Тепер у нас є два тижні, щоб підготуватися, проаналізувати їх як слід, і ми будемо готові, коли настане час», – сказав Гласнер.

Як зіграв «Крістал Пелас» у чвертьфіналі Ліги конференцій

«Крістал Пелас» у чвертьфіналі Ліги конференцій пройшов «Фіорентину». Після домашньої розгромної перемоги з рахунком 3:0, лондонський клуб на виїзді у Флоренції поступився 1:2.

На груповому етапі Ліги конференцій «Кристал Пелас» здолав київське «Динамо» з рахунком 2:0.

Нагадаємо, «Шахтар» у чвертьфіналі Ліги конференцій пройшов АЗ. У першій, номінально домашній грі, «гірники» виграли у Кракові з рахунком 3:0. Потім у Нідерландах зіграли внічию – 2:2.

Перший матч півфінального протистояння з «Крістал Пелас» буде номінально домашнім для «Шахтаря» і відбудеться 30 квітня. Матч-відповідь у Лондоні пройде 7 травня.

