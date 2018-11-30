«Бока Хуніорс» не хоче проводити поєдинок Кубку Лібертадорес в Мадриді



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Представники «Боки» вже готують позов до суду на «Рівер Плейт»

«Бока Хуніорс» відмовляється грати матч-відповідь проти «Рівер Плейт» в Мадриді.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією джерела, представники «Боки» вже готують позов до суду на «Рівер Плейт» і вони хочуть домогтися повної дискваліфікації суперника і автоматичної перемоги своєї команди в турнірі.

Повідомляється, що «Бока Хуніорс» відмовляється проводити поєдинок, поки справа в суді не буде закрита і рішення з цього питання не буде озвучено.

Раніше повідомлялося, що КОНМЕБОЛ досягла угоди з керівництвом Прімери і мадридського «Реала» про перенесення фінального матчу Кубка Лібертадорес між «Рівер Плейт» і «Бокой Хуніорс» на «Сантьяго Бернабеу».

Матч повинен відбутися 9 грудня.

Раніше повідомлялося, що бажання прийняти матч вже висловили Бразилія, Парагвай і Італія.

Нагадаємо, вболівальники «Рівера» напали на автобус «Боки», в результаті чого в автобусі було вибите скло, а кілька гравців отримали порізи від уламків.

Цікаво, що перший фінальний матч на «Бомбонері» (2:2) також відбувся не за розкладом. Два тижні тому команди грали не у суботу, а в неділю через зливу.

Джерело: Xsport.ua