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    Бокс і важку атлетику хочуть виключити з Олімпіади-2024

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    Томас Бах незадоволений роботою федерацій боксу і важкої атлетики - Бокс і важку атлетику хочуть виключити з Олімпіади-2024
    Томас Бах незадоволений роботою федерацій боксу і важкої атлетики
    Фото з відкритих джерел

    В Міжнародному олімпійському комітеті не задоволені роботою керівництва цих організацій

    Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що бокс та важка атлетика перебувають під питанням участі на Олімпіаді-2024 у Парижі. При цьому глава МОК виключив можливість заміни боксу та важкої атлетики іншими видами спорту, зокрема карате, яке одноразово було включено до програми Ігор у Токіо.

    «МОК стурбований цими двома видами спорту, бо в цих федераціях існують серйозні проблеми з керуванням. Тому ми дуже уважно стежимо за ситуацією і ухвалимо рішення якнайшвидше на користь спортсменів, – наводить слова Баха sport24. – Процес розподілу дисциплін вже проведено і завершився перед Іграми в Токіо. Було б надто складно відновлювати все це. Ми спілкуємося не лише з федерацією карате, а й з іншими міжнародними федераціями, які сподіваються на участь в Олімпіаді».

    Змагання з боксу на Олімпійських іграх проводяться з 1904 року, а важка атлетика із 1896-го.

    Олімпійські медалі з карате вперше розігрувалися на Олімпіаді-2020 і вид спорту було включено до програми лише для Ігор у Токіо.

    МОК не задоволений роботою Міжнародної боксерської федерації з питань управління, фінансів, суддівства та допінгу. Олімпійських чиновників також непокоїть проблема договірних поєдинків у боксі.

    Протистояння МОК та федерації важкої атлетики триває з 2017 року. Тоді Бах вперше пригрозив виключенням важкої атлетики із програми Ігор-2024, якщо федерація не буде належним чином боротися з допінгом.

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    Теги: Олімпіада
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    Бокс і важку атлетику хочуть виключити з Олімпіади-2024