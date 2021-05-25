Боксер Ломаченко зробив гучну заяву про бій з Лопесом

Василь Ломаченко не вважає себе переможеним в поєдинку з Теофімо Лопесом

Українець передивився поєдинок з американцем і не вважає себе переможеним

Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі українець Василь Ломаченко прокоментував поразку від Теофімо Лопеса в поєдинку, який відбувся в жовтні 2020 року. Лопес переміг Ломаченко одноголосним рішенням суддів.

«На мою думку, після того як я багато разів переглянув бій, – це була нічия», – наводить слова Ломаченко BoxingScene.

Перемігши Ломаченко, Лопес до наявного у нього паска IBF додав паски WBA і WBO, належали українцеві.

Також Ломаченко розповів про очікування від бою з Масаєші Накатані, запланованого на 26 червня.

«Це найкращий вибір для мене. Хочу порівняти себе з цим хлопцем. Він добре бився з Лопесом і стане відмінним суперником для мене», – додав він.

У липні 2019 Лопес переміг Накатані одноголосним рішенням суддів.

Тим часом команду Ломаченка звинуватили в придбані золота Олімпіади за гроші.