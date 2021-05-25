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    Боксер Ломаченко зробив гучну заяву про бій з Лопесом

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    Василь Ломаченко не вважає себе переможеним в поєдинку з Теофімо Лопесом - Боксер Ломаченко зробив гучну заяву про бій з Лопесом
    Василь Ломаченко не вважає себе переможеним в поєдинку з Теофімо Лопесом
    Фото з відкритих джерел

    Українець передивився поєдинок з американцем і не вважає себе переможеним

    Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі українець Василь Ломаченко прокоментував поразку від Теофімо Лопеса в поєдинку, який відбувся в жовтні 2020 року. Лопес переміг Ломаченко одноголосним рішенням суддів.

    «На мою думку, після того як я багато разів переглянув бій, – це була нічия», – наводить слова Ломаченко BoxingScene.

    Перемігши Ломаченко, Лопес до наявного у нього паска IBF додав паски WBA і WBO, належали українцеві.

    Також Ломаченко розповів про очікування від бою з Масаєші Накатані, запланованого на 26 червня.

    «Це найкращий вибір для мене. Хочу порівняти себе з цим хлопцем. Він добре бився з Лопесом і стане відмінним суперником для мене», – додав він.

    У липні 2019 Лопес переміг Накатані одноголосним рішенням суддів.

    Тим часом команду Ломаченка звинуватили в придбані золота Олімпіади за гроші.

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    Теги: Василь Ломаченко IBF WBA WBO
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    Боксер Ломаченко зробив гучну заяву про бій з Лопесом