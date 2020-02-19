Боксер Усик зачитав власний вірш-псалом



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Обережно, поезія Instagram

Все більше занурюється у пучину московського патріархату зірковий боксер Олександр Усик

У середу, 19 лютого, боксер-блогер виклав у себе в Instagrami відео, на якому декламує вірш власного виробництва.

За тематикою це щось середнє між релігійним духовним віршем та мотиваційним текстом сучасних реперів.

За виконанням - щире, але примітивне викорстання рим та залучення простих алегорій зі шкільної програми 9 класу.

Боксер є фанатичним прихильником РПЦ та її філіалу в Україні, а тому поява дивної поезії вже не дивує.

View this post on Instagram Стих. А.Усик #usyk#lomus#lomusofficial#lomus#boxing#усик#ломус#бокс#стих#киев A post shared by LomUs™️ (@lomus_official) on Feb 19, 2020 at 12:54am PST

Подаємо то творіння мовою оригіналу й сподіваємось, що захоплення поезією не буде відволікати боксера від його прямих обов’язків, де він має куди кращу кваліфікацію.

«Молчать или сказать, кричать или заткнуться.

Мы выбираем путь, чтобы не споткнуться.

Дорога та трудна, и нужно не сдаваться.

Нам есть за что бороться и есть за что держаться.

За веру, за семью, за друга и отчизну.

У нас есть поводырь, к нему нужно стремиться.

Его нужно просить о помощи и силе,

Надеяться на небо, не на себя красивых»

Нагадаємо, що нині боксер відновлюється від травми, а весною він має зустрітися у рингу з британцем Дереком Чісорою.