Жан Беленюк: Ще донедавна Ломаченко і Усик об’єднували країну. А зараз…



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Жан Беленюк перестав розуміти Ломаченка й Усика Instagram Жана Беленюка

Жан Венсанович має певні здогадки стосовно позиції знаменитих боксерів

Дворазовий чемпіону світу і з греко-римської боротьби та за сумісництвом народному депутату України Жану Беленюку не зрозумілий вчинок Василя Ломаченка з опублікованим скандальним відео з «зеленими чоловічками» у головній ролі.

«Якщо чесно, мені не зрозуміло навіщо Василь опублікував таке відео, - сказав Жан Венсанович в інтерв’ю Вацко-live. – Я особисто знаю Ломаченка й хотів би переговорити з ним, перш ніж робити висновки. Якщо він хотів поділитися віршем, то можна його просто вивчити напам'ять та зачитати публічно. Певні думки в мене є, але до розмови з Васею залишу їх при собі.

Мені здається, Ломаченку та Усику варто займатися боксом і не лізти в неоднозначні теми. Ще донедавна вони об'єднували всю країну, а зараз...»

Нагадаємо, що сам Беленюк у рамках підготовки до Олімпіади пропустив чемпіонат Європи у Римі, а за його відсутності чемпіоном континенту у вазі до 87 кг став основний внутрішній конкурент – харків’янин Семен Новіков.

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