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    Бій Усик - Чисора знову відстроковується

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    Усик лікується - Бій Усик - Чисора знову відстроковується
    Усик лікується

    Усик ніяк не може відновити кондиції

    Схоже, писання маячні у соцмережах забирає багато сил в боксера з українським паспортом Олександра Усика – він ніяк не може подолати наслідки своїх травм і нарешті провести бій у важкій вазі проти солідного візаві.

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    Таким є Дерек Чисора, що колись боксував титул WBO з самим Віталієм Кличком, а нині вважається міцним боксером з майже елітним статусом.

    Очікувалося, що поєдинок Усик – Чісора пройде в кінці березня 2020, але нині його перенесли на травень, який взято за базову дату, але то не гарантує, що українець буде готовий саме тоді.

    Промоутер Едді Герн повідомив, що українець не готовий: "Усику потрібен час, щоб долікувати його лівий лікоть. Ми не були впевнені, що він буде готовий до березня, але до травня він повинен улагодити всі питання по здоров'ю".

    Місцем проведення боя вважається британський Манчестер.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Манчестер Олександр Усик WBO Дерек Чісора
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