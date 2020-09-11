Боксер Усик завів акаунт в TikTok та опублікував перше відео



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Усик наступний бій проведе проти Дерека Чісори Facebook Усика

Усик продемонстрував pапальний танець з тренування

Український боксер Олександр Усик піддався світовим трендам і завів власний аккаунт в популярному сервісі для створення коротких жартівливих відео TikTok.

Непереможний українець записав танець під ритмічну пісню «Були танці» у виконанні «Bianka & Artur Babich».

Уродженець Криму, який проводить тренувально-підготовчий процес до поєдинку з британцем Дереком Чісорою, записав відео зі своїми танцями та сина свого тренера Сергія Лапіна, під ритмічну пісню «Були танці».

Примітно, що Усик не єдиний український спортсмен, який публікує відео в TikTok. Однією з найпопулярніших є тенісистка Еліна Світоліна.

Зауважимо, що Усик включений сайтом «Boxing News» в топ-5 рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Додамо також, у суперважкому дивізіоні Усик провів лише один бій. У жовтні 2019 року українець достроково переміг в США американця Чазз Візерспуна, після чого не виходив на ринг через пандемію коронавірусу.