Боксери з «ДНР» і «ЛНР» виступали з українцями однією командою на турнірі в Росії



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Урочиста церемонія відкриття змагань у Каспійську Фото з соцмереж

Ніхто з офіційних осіб на оказію поки не відреагував

Вчора, 8 серпня в Каспійську (Російська федерація) відбулося відкриття міжнародного турніру з боксу пам'яті Магомед-Салама Умаханова. Це офіційні змагання, які відбуваються під егідою Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA). Як повідомляють офіційні російські ЗМІ, на турнір заявились боксери з України, а серед учасників є боксери з «ДНР» і «ЛНР».

«В офіційних протоколах усі ці хлопці представляють одну збірну команду - України, - стверджує відомий боксерський оглядач Василь Танкевич. - Серед них, наприклад, боксери, які на різних всеросійських турнірах виступають за «збірну Донецької Народної Республіки» Азер Солтанов, Владислав Куліков і В'ячеслав Назаров. Разом з ними на російських рингах за Україну «воюють» і наші Сергій Жук (Київщина), Владислав Корябін (Січеславщина). Причому є ймовірність, що вони можуть перетнутися між собою по турнірній сітці. А отже до епічних братерських фотографій боксерів, обгорнутих в прапори України і «ДНР» залишився маленький крочок».

«У моєму розумінні керівництво українського спорту і боксу мало б відреагувати на виступ України в Росії такою своєрідною «об'єднаною» командою і принаймні домогтися внесення змін в офіційні протоколи, - пише пан Танкевич. - Я вже не кажу про неприйнятність виступів наших спортсменів на міжнародних турнірах, до яких отримують офіційний допуск спортсмени «ДНР» і «ЛНР».