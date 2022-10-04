У Німеччині футболіст врізався головою у бетонну стіну: моторошне відео

Футболіст не зумів вчасно зупинитися перед бетонною огорожею

У Німеччині під час футбольного матчу між командами «Хемнітцер» та «Хемі Лейпциг» гравець другої на повному ходу врізався у бетонну стіну та втратив свідомість від сильного удару. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Так, форвард Денис Єпель на 23 хвилині гри сильно розігнався, біжучи за м'ячем, і не зміг зупинитися, коли досягнув огорожі біля поля. У результаті хлопець на повному ходу вдарився об стіну, після чого впав на землю.

На допомогу гравцю підбігли інші футболісти та медики. Дениса було госпіталізовано. У лікарні він провів один день.

За підсумками матчу «Хемі Лейпциг» здобула перемогу з рахунком 1:0 і після семи турів із 13 очками посідає шосте місце у турнірній таблиці. «Хемнітцер» із вісьмома балами знаходиться на 11 позиції.

Нагадаємо, раніше на стадіоні у Східній Яві в Індонезії під час гри між командами Arema та Persebaya Surabaya на стадіоні спалахнув конфлікт. Хаос розпочався після перемоги Persebaya Surabaya з рахунком 3:2, і тисячі вболівальників Arema вийшли на поле після того, як їхня команда програла. Поліція почала розганяти натовп – стріляла, била палицями і кидала гранати зі сльозогінним газом. Люди запанікували і побігли. В результаті виникла тиснява, внаслідок якої загинуло щонайменше 129 людей.

До слова, раніше з'явилася інформація, що Україна планує стати частиною спільної заявки Іспанії та Португалії для проведення чемпіонату світу-2030 з футболу. За даними британського видання Times, план подачі спільної заявки був погоджений президентом України Володимиром Зеленським, а також урядами Іспанії та Португалії. Згідно з ним, Україна розраховує на право проведення матчів деяких груп турніру.