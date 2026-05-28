Україна на Євро-2026 з мініфутболу: розклад матчів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україна на Євро-2026 з мініфутболу: розклад матчів
Усі три поєдинки збірна України проведе впродовж трьох днів поспіль
Національна збірна України з мініфутболу зіграє у груповому етапі проти команд Бельгії, Туреччини та Сербії

Національна збірна України з мініфутболу візьме участь в Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Чемпіонат Європи з мініфутболу проводиться під егідою Європейської федерації мініфутболу (EMF). Турнір збирає національні збірні з усього континенту і залишається головним змаганням сезону для команд цього виду спорту.

Національна збірна України з мініфутболу зіграє у груповому етапі проти команд Бельгії, Туреччини та Сербії. Головний тренер команди Олександр Бондар викликав на турнір 17 футболістів.

Склад збірної України

Воротарі: 1. Ярослав Морикишка, 71. Мирослав Магурський;

Польові гравці: 3. Андрій Заграничний, 5. Андрій Ковальчук, 6. Станіслав Гнатковський, 7. Михайло Грицина, 9. Вадим Іванов, 10. Дмитро Сорокін, 11. Нікіта Сініцин, 13. Дмитро Клочко (капітан), 20. Сергій Лапа, 21. Андрій Цопа, 22. Ігор Тихненко, 29. Олександр Колесников, 30. Денис Бланк, 69. Олександр Тарасюк, 77. Артем Сохацький;

Розклад матчів збірної України на груповому етапі

  • 28 травня, 13:15. Україна – Бельгія
  • 29 травня, 15:30. Україна – Туреччина
  • 30 травня, 22:15. Сербія – Україна

Усі три поєдинки збірна України проведе впродовж трьох днів поспіль. Всі поєдинки чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу у прямому етері транслюватиме Київстар ТБ. 

Формат турніру

У фінальній стадії візьмуть участь 24 збірні, які будуть розподілені на шість груп по чотири команди. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також чотири збірні з третіх місць із найкращими показниками. Загалом у нокаут-раунд кваліфікуються 16 команд.

Матчі групового етапу триватимуть з 27 по 30 травня. Стадія плейоф розпочнеться 1 червня, фінал заплановано на 4 червня.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Новини

Борець втратив срібло чемпіонату Росії з боротьби, бо матюкався під час змагань
Костюк не зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос» 2026
Олійникова з нелегкою перемогою вийшла в третє коло «Ролан Гаррос»
Україна на Євро-2026 з мініфутболу: розклад матчів
У штабі «Динамо» буде новий тренер
Тренер переможця Ліги конференцій може опинитися в Бундеслізі
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

