Масштабна лісова пожежа на Чернігівщині: вогонь перекинувся на територію Росії (відео)

Лариса Голуб
фото з відкритих джерел

Вогнеборці не можуть приборкати лісову пожежу на Чернігівщині

Масштабна лісова пожежа на прикордонні Чернігівської області, спричинена російськими обстрілами, за останню добу майже подвоїла свою площу. Наразі вогнем охоплено близько 4300 га лісу, а через зміну вітру стихія рушила в бік країни-агресора. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на державне підприємство «Ліси України».

«За добу площа пожежі збільшилась майже удвічі. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тис. га», – йдеться в повідомленні.

За словами лісівників, фронт вогню розвернувся на північ і почав активно просуватися на територію РФ. Як зазначається, окупанти самі потрапили у «вогняну пастку», яку готували для українських екосистем своїми масованими обстрілами. 

«На щастя, фронт вогню повернув на північ і почав рухатися у бік РФ. Рашисти самі потрапили у вогняну пастку, яку підготували для українського лісу», – йдеться в повідомленні.

На підприємстві зазначають, що повноцінна ліквідація займання наразі неможлива через критичну безпекову ситуацію:

  • Дрони-мисливці: Над зоною пожежі постійно кружляють ворожі дрони, які полюють на будь-яку техніку, що рухається.
  • Замінування: Територія поблизу кордону (Єлинське та Тихоновицьке лісництва) сильно забруднена вибухонебезпечними предметами, що робить безпосередній доступ рятувальників смертельно небезпечним.
  • Обстріли: Росіяни продовжують бити по прикордонню, провокуючи нові осередки займання. 

«Главком» писав, що ситуація з лісовими пожежами на Київщині набуває критичного масштабу. У Зоні відчуження триває ліквідація займання, яке через штормові пориви вітру та аномальну суху погоду швидко поширюється новими лісовими кварталами. Станом на ранок 8 травня вогонь пройшов площу понад 1100 га. Основною перешкодою для вогнеборців стала мінна небезпека. На окремих ділянках Зони відчуження рятувальники тимчасово не проводять роботи через загрозу детонації вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами у 2022 році.

Нагадаємо, на Київщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі у Бучанському районі. Через аномальну весняну спеку та сильні пориви вітру вогонь почав швидко поширюватися територією лісу та відкритої місцевості.

