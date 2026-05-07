Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію
Зеленський зустрівся з Пашиняном 4 травня
фото: Офіс президента

Візит Зеленського до Вірменії викликав паніку у РФ

Міністерство зовнішніх справ Росії викликало посла Вірменії Гургена Арсеняна. Це сталося через візит президента України Володимира Зеленського до Вірменії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС РФ.

«Голові дипломатичної місії було заявлено про категоричну неприйнятність надання в Вірменії в рамках нещодавніх заходів під егідою ЄС «трибуни» В. Зеленському для озвучення терористичних погроз на адресу Росії. Підкреслено, що в Москві відчувають у зв'язку з цим справедливе обурення і вважають відсутність з боку офіційного Єревана належної негативної оцінки такої кричущої поведінки згаданого гостя невідповідною партнерському характеру російсько-вірменських відносин», – заявило російське МЗС.

Нагадаємо, 4 травня в Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Глава держави подякував Пашиняну за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти й привітав з успішним проведенням заходу такого високого рівня. Це був перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки.

Як повідомлялося, Вірменія хоче вступити до Євросоюзу – і навіть якщо це не станеться, країна виграє від зближення з ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на першому в історії саміті ЄС – Вірменія у Єревані.

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у параді 9 травня у Москві, який організовує Росія. Причиною такого рішення став старт парламентської виборчої кампанії у країні. У пресслужбі вірменського прем’єра повідомили, що 8 та 9 травня Пашинян перебуватиме у Сюнікській області, де братиме участь в агітаційних заходах.

Читайте також:

Теги: Вірменія росія дипломатичний конфлікт Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гуляйпільський напрямок під тиском: ворог атакує і перекидає резерви на південь
Гуляйпільський напрямок під тиском: ворог атакує і перекидає резерви на південь
27 квiтня, 20:26
Орбан побудував свою кампанію на ненависті до України та критиці Брюсселю. Ця ставка не спрацювала
Поразка «Фідес». Чи посадять Орбана?
13 квiтня, 11:45
Кремль готує в Естонії аналог «ДНР»? У соцмережах можна натрапити на сепаратистські пабліки «Нарвської народної республіки»
Посол України оцінив реальність повторення в естонській Нарві сценарію «ДНР»-«ЛНР»
9 квiтня, 19:13
На місцях влучань виникли пожежі
Туапсе атакували дрони: під ударом НПЗ «Роснафти»
16 квiтня, 04:34
Українські бійці показали, як нині виглядає Костянтинівка
Ворог поширює фейки про «переодягнених військових» у Костянтинівці (відео)
17 квiтня, 21:57
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна розкритикував заяву президента країни про «втрачені можливості» для переговорів з РФ
Розкол у Таллінні? МЗС Естонії звинуватило президента у підіграванні ультиматумам Путіна
29 квiтня, 16:11
Прокуратура Швеції заарештувала балкер Caffa через підозру в перевезенні викраденого українського зерна
Швеція заарештувала судно із санкційного списку України
30 квiтня, 14:50
Заборона на ввезення Starlink була введена на тлі посилення контролю за інтернетом у Росії
Росія заборонила імпорт терміналів Starlink
1 травня, 11:29
Аналітики вказують на стрімке падіння ефективності ворога
Росія приховує провал на фронті – ISW
3 травня, 09:53

Політика

Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію
Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію
Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
«Ми знаємо росіян». Німеччина відповіла Путіну на погрози
«Ми знаємо росіян». Німеччина відповіла Путіну на погрози
Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву
Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву
Путін оголосив перемир'я і закликав киян тікати з міста
Путін оголосив перемир'я і закликав киян тікати з міста
Похід до Путіна ускладнився. Фіцо доведеться летіти до Москви в обхід половини Європи
Похід до Путіна ускладнився. Фіцо доведеться летіти до Москви в обхід половини Європи

Новини

Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Сьогодні, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua