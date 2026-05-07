Сенсаційний візит Зеленського до Єревана. Росія викликала вірменського посла на екзекуцію

Візит Зеленського до Вірменії викликав паніку у РФ

Міністерство зовнішніх справ Росії викликало посла Вірменії Гургена Арсеняна. Це сталося через візит президента України Володимира Зеленського до Вірменії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС РФ.

«Голові дипломатичної місії було заявлено про категоричну неприйнятність надання в Вірменії в рамках нещодавніх заходів під егідою ЄС «трибуни» В. Зеленському для озвучення терористичних погроз на адресу Росії. Підкреслено, що в Москві відчувають у зв'язку з цим справедливе обурення і вважають відсутність з боку офіційного Єревана належної негативної оцінки такої кричущої поведінки згаданого гостя невідповідною партнерському характеру російсько-вірменських відносин», – заявило російське МЗС.

Нагадаємо, 4 травня в Єревані президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Глава держави подякував Пашиняну за запрошення на саміт Європейської політичної спільноти й привітав з успішним проведенням заходу такого високого рівня. Це був перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки.

Як повідомлялося, Вірменія хоче вступити до Євросоюзу – і навіть якщо це не станеться, країна виграє від зближення з ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян на першому в історії саміті ЄС – Вірменія у Єревані.

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не братиме участі у параді 9 травня у Москві, який організовує Росія. Причиною такого рішення став старт парламентської виборчої кампанії у країні. У пресслужбі вірменського прем’єра повідомили, що 8 та 9 травня Пашинян перебуватиме у Сюнікській області, де братиме участь в агітаційних заходах.