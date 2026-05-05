Британський аналітик, який передбачив агресію Путіна, оцінив прогрес України на міжнародній арені

glavcom.ua
14 квітня президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере домовилися про спільне виробництво дронів
Джеймс Шерр: «Мені здається, що в Європі є коаліція, яка намагається допомогти Україні… Вона стає сильнішою»

Старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр в інтерв'ю «Главкому» відзначив прогрес у формуванні міцної європейської коаліції на підтримку України.

На думку Джеймса Шерра, Європа дедалі більше усвідомлює необхідність брати відповідальність за безпеку у свої руки, незалежно від політичних коливань у Вашингтоні.

Аналітик зазначає, що допомога від Ради ЄС та окремих держав свідчить про створення нового формату співпраці.

«Я б не використовував термін «коаліція охочих». Я б натомість говорив про коаліцію цілеспрямованих та рішучих держав – коаліцію, яка вважає, що Україна та Європа, працюючи разом, можуть зміцнити європейську безпеку, незалежно від того, чи вирішать Сполучені Штати підтримувати цю ініціативу, чи ні», – сказав Джеймс Шерр.

Також Джеймс Шерр розкритикував стратегію Дональда Трампа, наголошуючи, що непередбачуваність, яка може бути корисною у боротьбі з ворогом, є руйнівною для союзницьких відносин.

«Ми повинні перестати чіплятися за Сполучені Штати. Зеленський чудово це розуміє. Значні зміни відбулися навіть протягом року. Рік тому всі казали, що Україна не зможе вижити без американських систем зв'язку та далекобійної розвідки. Цього року Україна вже менш залежна, ніж була, і ця тенденція може і повинна продовжуватися. Сполучені Штати повинні врахувати наслідки своїх дій – своєї непередбачуваної, імпульсивної та часом ворожої поведінки – і зробити висновки», – зазначив Джеймс Шерр.

Експерт також зауважує, що в нинішніх умовах у Європи та України просто не залишається іншого шляху, окрім як консолідувати власні зусилля.

«Ми не можемо організувати нашу оборону навколо пропозиції, яка може реалізуватися, а може й ні в той день, коли від цього залежатиме наше життя. І оскільки ми зараз опинилися саме в такій ситуації, то повинні посилити нашу залежність від себе та коаліції однодумців. У нас просто немає вибору в цьому питанні», – сказав аналітик.

Нагадаємо, Україна, Італія, Фінляндія, Норвегія, Швеція та Велика Британія створили багатонаціональну коаліцію у сфері оборонного забезпечення Coalition for Resilient Procurement and Unified Support.

Нагадаємо, 23 квітня Рада ЄС остаточно схвалила кредит для України на 90 млрд євро та ухвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Кошти розраховані на два роки: 60 млрд євро призначено на оборонні потреби, решта 30 млрд – на бюджетну підтримку.

Раніше Джеймс Шерр в інтерв'ю «Главкому» назвав головну помилку адміністрації Байдена.

Зауважимо, рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

