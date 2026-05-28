Костюк не зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос» 2026

Напарниця українки Єлена-Габріела Русе знялася з турніру в Парижі

Українська тенісистка Марта Костюк не зіграє у парному розряді Відкритого чемпіонату Франції 2026. Про це повідомляє «Главком».

Марта мала виступити разом з представницею Румії Єленою-Габріелою Русе, яка прийняла рішення знятися з турніру. Відомо, що Русе не зуміла дограти матч 1/64 фіналу одиночного розряду проти Магдалени Френх (6:7, 1:2) через тепловий удар.

Марта та Єлена-Габріела мали стартувати 28 травня поєдинком проти третіх сіяних Елізе Мертенс та Чжан Шуай. Україну та румунку замінили Аліша Паркс та Лаура Пігоссі.

Нагадаємо, Костюк здобула перемогу над американською тенісисткою Кеті Волинець у другому колі Відкритого чемпіонату Франції. У першому сеті суперниці йшли нога в ногу. Навіть на брейки опонентки Костюк відразу відповідала зворотним. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там успішнішою була представниця США (7:4).

Значно впевненіше українська тенісистка заграла в другій партії. Костюк заграла активніше і на своїх, і на чужих подачах. Як наслідок, із двома брейками вона створила чималий гандикап (5:1). Волинець ще трохи поопиралася, але таки програла сет. Напруженою вийшла і третя партія. Вирішальним став восьмий гейм. Саме тоді Костюк взяла подачу американки та змогла дотиснути опонентку.

«Ролан Гаррос». Другий раунд

Марта Костюк (Україна, 15) – Кеті Волинець (США) – 6:7, 6:3, 6:3

Наступною суперницею Костюк на «Ролан Гаррос» буде Вікторія Голубіч зі Швейцарії.

Нагадаємо, Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».