Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк не зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос» 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Костюк не зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос» 2026
Марта Костюк пропустить цьогорічний «Ролан Гаррос» у парному розряді
фото: Getty Images
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Напарниця українки Єлена-Габріела Русе знялася з турніру в Парижі

Українська тенісистка Марта Костюк не зіграє у парному розряді Відкритого чемпіонату Франції 2026. Про це повідомляє «Главком».

Марта мала виступити разом з представницею Румії Єленою-Габріелою Русе, яка прийняла рішення знятися з турніру. Відомо, що Русе не зуміла дограти матч 1/64 фіналу одиночного розряду проти Магдалени Френх (6:7, 1:2) через тепловий удар.

Марта та Єлена-Габріела мали стартувати 28 травня поєдинком проти третіх сіяних Елізе Мертенс та Чжан Шуай. Україну та румунку замінили Аліша Паркс та Лаура Пігоссі.

Нагадаємо, Костюк здобула перемогу над американською тенісисткою Кеті Волинець у другому колі Відкритого чемпіонату Франції. У першому сеті суперниці йшли нога в ногу. Навіть на брейки опонентки Костюк відразу відповідала зворотним. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там успішнішою була представниця США (7:4).

Значно впевненіше українська тенісистка заграла в другій партії. Костюк заграла активніше і на своїх, і на чужих подачах. Як наслідок, із двома брейками вона створила чималий гандикап (5:1). Волинець ще трохи поопиралася, але таки програла сет. Напруженою вийшла і третя партія. Вирішальним став восьмий гейм. Саме тоді Костюк взяла подачу американки та змогла дотиснути опонентку.

«Ролан Гаррос». Другий раунд

  • Марта Костюк (Україна, 15) – Кеті Волинець (США) – 6:7, 6:3, 6:3

Наступною суперницею Костюк на «Ролан Гаррос» буде Вікторія Голубіч зі Швейцарії.

Нагадаємо, Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».

Теги: теніс Ролан Гаррос Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрєєва лайкала пост з привітанням Путіна з днем народження
Прихильниця Путіна стане суперницею Костюк у фіналі турніру в Мадриді
1 травня, 11:06
Андрєєва славиться своєю загостреною емоційністю
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
2 травня, 21:20
Костюк: Моя позиція щодо підтримки України залишається незмінною
Костюк передала 1 млн євро ЗСУ? Тенісистка відреагувала на фейк, який поширюється у мережі
6 травня, 15:58
Олександра Олійникова продовжила поступ у Вічному місті
Олійникова на відмові суперниці вийшла в третє коло тенісного турніру в Римі
7 травня, 17:45
Корнєєва посідає 122 місце в рейтингу WTA
18-річна російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії РФ проти України
11 травня, 10:16
Еліна Світоліна цього сезону вийшла вже у третій півфінал тисячника
Світоліна зрівнялась з легендарною американкою за перемогами на турнірі WTA 1000 в Римі
14 травня, 11:32
Калініна провела свій п'ятий фінал у сезоні
Калініна поступилася у фіналі турніру WTA250 у Рабаті
23 травня, 16:06
Еліна Світоліна здобула непросту перемогу
Світоліна перемогла угорку Бондар, яка їздила на турнір «Газпрому» в Росію
25 травня, 17:30
Юлія Стародубцева зізналась, за якої умови її хлопець зробить пропозицію одружитися
Стародубцева: Мій хлопець пообіцяв зробити пропозицію, якщо я увійду в топ-50 рейтингу WTA
Сьогодні, 12:07

Новини

Борець втратив срібло чемпіонату Росії з боротьби, бо матюкався під час змагань
Борець втратив срібло чемпіонату Росії з боротьби, бо матюкався під час змагань
Костюк не зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос» 2026
Костюк не зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос» 2026
Олійникова з нелегкою перемогою вийшла в третє коло «Ролан Гаррос»
Олійникова з нелегкою перемогою вийшла в третє коло «Ролан Гаррос»
Україна на Євро-2026 з мініфутболу: розклад матчів
Україна на Євро-2026 з мініфутболу: розклад матчів
У штабі «Динамо» буде новий тренер
У штабі «Динамо» буде новий тренер
Тренер переможця Ліги конференцій може опинитися в Бундеслізі
Тренер переможця Ліги конференцій може опинитися в Бундеслізі

Новини

В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Вчора, 14:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua