Олійникова з нелегкою перемогою вийшла в третє коло «Ролан Гаррос»

Олександра Олійникова продовжила подорож у Парижі
Українка Олександра Олійникова здобула драматичну перемогу в другому раунді Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті українська тенісисткою першою зробила хід. У четвертому геймі вона взяла подачу Біррелл. Під завісу партії суперниці обмінялися брейками, але створений раніше запас дозволив Олійниковій на власній подачі реалізувати сетбол.

А от у другій партії в українки гра не пішла. Австралійка доволі швидко пішла у відрив, тож Олійникова фактично перестала чинити опір орієнтовно від середини відрізку. Зрештою, Біррелл закрила сет «під нуль».

Нарешті вирішальна партія вийшла вкрай напруженою. Українська тенісистка розпочала з брейку, та суперниця відповіла взаємністю у четвертому геймі. Далі обидві зосередилися на власних подачах, тож справа дійшла до тай-брейку.

Тут і відкрилося друге дихання в Олійникової. Біррелл відкрила рахунок, але далі п'ять пунктів поспіль набрала українка. Однак, австралійська тенісистка спромоглася на камбек (5:5). Та здивувати представницю України їй не судилося. Олійникова перехопила ініціативу та дотиснула суперницю (10:5).

«Ролан Гаррос». Другий раунд

  • Олександра Олійникова (Україна) – Кімберлі Біррелл (Австралія) – 6:3, 0:6, 7:6

До слова, напередодні Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».

Тим часом Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

