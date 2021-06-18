Божевілля в Лондоні: шотландці кидаються під колеса й купаються в пиві

18 червня відбудеться найстаріше футбольне дербі в історії

З матчу між збірними Англії та Шотландії З 1872 року розпочався міжнародний футбол. Сьогодні суперники зустрінуться в рамках Євро-2020. В першому турі англійці переграли Хорватію, а шотландці поступилися Чехії. Поразка останній мінімізує їхні шанси пройти до 1/8 фіналу.

Команди провели між собою п'ять офіційних матчів: три перемоги Англії, одна нічия, одна перемога Шотландії.

A Scotland fan crossing the road in London tonight… pic.twitter.com/MPjQoAqqRS — Football Away Days (@FBAwayDays) June 17, 2021

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк: «Це історичне протистояння. Воно йде корінням в дуже давні часи, і це має величезне значення. Люди кажуть, що це мало значить для англійців, але, попрацювавши в Англії, я знаю, що це не так. Вони не хочуть програти Шотландії. і навпаки. Ви знаєте, наскільки для нас це важливо і як нам подобається перемагати англійців».