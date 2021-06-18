Матч Україна-Австрія транслюватимуть на великому екрані в центрі Києва

17 червня збірна України здобула першу за дев’ять років перемогу у фінальній частині Євро-2020.

Для вболівальників влаштують свято футболу у столиці

У понеділок, 21 червня, на Спортивній площі в Києві відбудеться безкоштовний перегляд футбольного матчу Україна-Австрія на великому екрані. Організатори запрошують киян підтримати нашу футбольну команду разом із усією країною.

За інформацією організаторів, свято футболу розпочнеться о 17:00, початок трансляції на великому екрані – о 19:00.

Для глядачів також передбачені фудкорт, ігрові зони та подарунки від офіційного партнера національної збірної України з футболу.

Нагадаємо, 17 червня збірна України здобула першу за дев’ять років перемогу у фінальній частині Євро-2020. У Бухаресті наша команда перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1.

На матчі активно вболівали українські прихильники футболу. Співали популярні «Червону руту» і «Путін – ху###», через що викликали галас у Росії.

До слова, фінал чемпіонату Європи з футболу можуть перенести з Лондона в Будапешт.