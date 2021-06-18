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    Матч Україна-Австрія транслюватимуть на великому екрані в центрі Києва

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    17 червня збірна України здобула першу за дев&rsquo;ять років перемогу у фінальній частині Євро-2020. - Матч Україна-Австрія транслюватимуть на великому екрані в центрі Києва
    17 червня збірна України здобула першу за дев’ять років перемогу у фінальній частині Євро-2020.
    Фото з відкритих джерел

    Для вболівальників влаштують свято футболу у столиці

    У понеділок, 21 червня, на Спортивній площі в Києві відбудеться безкоштовний перегляд футбольного матчу Україна-Австрія на великому екрані. Організатори запрошують киян підтримати нашу футбольну команду разом із усією країною.

    За інформацією організаторів, свято футболу розпочнеться о 17:00, початок трансляції на великому екрані – о 19:00.

    Для глядачів також передбачені фудкорт, ігрові зони та подарунки від офіційного партнера національної збірної України з футболу.

    Нагадаємо, 17 червня збірна України здобула першу за дев’ять років перемогу у фінальній частині Євро-2020. У Бухаресті наша команда перемогла команду Північної Македонії з рахунком 2:1.

    На матчі активно вболівали українські прихильники футболу. Співали популярні «Червону руту» і «Путін – ху###», через що викликали галас у Росії.

    До слова, фінал чемпіонату Європи з футболу можуть перенести з Лондона в Будапешт.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ Збірна України
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    Матч Україна-Австрія транслюватимуть на великому екрані в центрі Києва