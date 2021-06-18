Неймар наздоганяє Пеле з його бомбардирським рекордом

Бразильський нападник забив вже 68 голів за національну команду

Збірна Бразилії здобула другу поспіль перемогу на Кубку Америки з великим рахунком. Після розгрому Венесуели Неймар і компанія розтрощили Перу – 4:0. Рахунок в матчі було відкрито вже на 12-й хвилині захисником Алексом Сандро. В середині другого тайму Неймар подвоїв перевагу, а в кінцівці зустрічі відзначилися Евертон Рібейро і Рішарлісон. Бразилія з двома перемогами очолює групу Б. До плей-оф виходять чотири збірні з п'яти, тож вже в наступній грі, проти Колумбії, 5-разові чемпіони світу можуть оформити путівку до чвертьфіналу.

Для Неймара цей гол став 68-м за збірну. До рекорда Пеле, на рахунку якого 77 влучних ударів за національну команду, йому залишилося забити 9 м'ячів. Додамо, що нападник «Парі Сен-Жермен» відзначився в чотирьох останніх іграх за збірну.

«Ці цифри – ніщо в порівнянні з задоволенням, яке я отримую в іграх за Бразилію. Бути взірцем для наслідування – це величезна радість для мене. Сподіваюся, моя сім’я та друзі пишаються мною», – сказав після матчу Неймар.

В другому матчі групи В Колумбія несподівано втратила очки в зустрічі з Венесуелою. Не дивлячись на велику територіальну перевагу, команда португальського тренера Карлуша Кейруша не змогла її втілити у гол. Це при тому, що колумбійці завдали 23 удари по воротах суперників і володіли м'ячем 65 відсотків ігрового часу. Відтак на турнірі зафіксовано першу безгольову ничию.