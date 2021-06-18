На Євро відбудеться найстаріше футбольне дербі в історії

В Лондоні зустрінуться збірні Англії та Шотландії

Футбольну програму п'ятниці підсумує британська битва, яка пройде на лондонському «Вемблі». Англія протистоятиме Шотландії. Підопічні Гарета Саутгейта у першому матчі на Євро з хорватами витратили небагато зусиль, зігравши хіба-що на 50 відсотків від своїх можливостей. Хоча при цьому команда «трьох левів» досягла позитивного результату. На поєдинок із шотландцями, англійці вийдуть надмотивованими. Все ж таки історичне підґрунтя нікуди не поділося. Тож гра обіцяє бути досить інтенсивною та багатою на боротьбу. За майстерністю Гаррі Кейн та компанія істотно перевершують своїх суперників. Відтак, Шотландія, яка відома власною непоступливістю, буде брати бійцівськими якостями. В успіх «тартанової армії» віриться важко. Наш прогноз – розгромна звитяга англійців.

Шотландська збірна непогано виглядала на стартовому відрізку матчу проти Чехії. Не можна сказати, що вона виглядала безнадійно, проте нечисленні моменти реалізовані не були.

Команди провели між собою п'ять офіційних матчів: три перемоги Англії, одна нічия, одна перемога Шотландії.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк: «Це історичне протистояння. Воно йде корінням в дуже давні часи, і це має величезне значення. Люди кажуть, що це мало значить для англійців, але, попрацювавши в Англії, я знаю, що це не так. Вони не хочуть програти Шотландії. і навпаки. Ви знаєте, наскільки для нас це важливо і як нам подобається перемагати англійців».

Аби розраховувати на вихід з групи шотландцям треба зачепитися хоча б за нічию.

З матчу між цими суперниками 1872 року розпочався міжнародний футбол.