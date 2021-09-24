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    Брати Клички зробили прогнози на поєдинок Джошуа – Усик

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    Брати Клички вдало пройшли боксерський шлях - Брати Клички зробили прогнози на поєдинок Джошуа – Усик
    Брати Клички вдало пройшли боксерський шлях
    Фото з відкритих джерел

    Колишні чемпіони світу з боксу з нетерпінням чекають бою в Лондоні

    Брати Віталій і Володимир Клички разом володіли всіма чемпіонськими поясами в надважкій вазі. Тепер шляхом Володимира йде Олександр Усик. Ентоні Джошуа виставив на кін звання, якими володів Кличко-молодший.

    Знамениті брати з нетерпінням чекають на поєдинок у Лондоні, який відбудеться в ніч з 25-го на 26-е вересня.

    «Це буде найскладніший поєдинок у спортивній кар'єрі Усика, – наводить слова Віталія meta-ratings. – Тут все залежить від нього. Від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав'язати Джошуа свою формулу бою та не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі. Тому що Джошуа – вищий ніж Усик і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою».

    «В очікуванні захоплюючого поєдинку між Усиком та Джошуа. Не можу дочекатися цієї чемпіонської битви. Це дуже хвилююче», – написав Володимир в Twitter.

    Усик – Джошуа: усе цікаве навколо бою за титули чемпіона світу.

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    Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Брати Клички зробили прогнози на поєдинок Джошуа – Усик