Брати Клички зробили прогнози на поєдинок Джошуа – Усик

Колишні чемпіони світу з боксу з нетерпінням чекають бою в Лондоні

Брати Віталій і Володимир Клички разом володіли всіма чемпіонськими поясами в надважкій вазі. Тепер шляхом Володимира йде Олександр Усик. Ентоні Джошуа виставив на кін звання, якими володів Кличко-молодший.

Знамениті брати з нетерпінням чекають на поєдинок у Лондоні, який відбудеться в ніч з 25-го на 26-е вересня.

«Це буде найскладніший поєдинок у спортивній кар'єрі Усика, – наводить слова Віталія meta-ratings. – Тут все залежить від нього. Від того, наскільки правильними будуть стратегія і тактика. Наскільки Олександр зможе нав'язати Джошуа свою формулу бою та не дати можливості супернику користуватися його зростом і перевагою у вазі. Тому що Джошуа – вищий ніж Усик і буде намагатися контратакувати, користуючись також перевагами в довжині рук і володінні потужним ударом правою».

«В очікуванні захоплюючого поєдинку між Усиком та Джошуа. Не можу дочекатися цієї чемпіонської битви. Це дуже хвилююче», – написав Володимир в Twitter.

Усик – Джошуа: усе цікаве навколо бою за титули чемпіона світу.