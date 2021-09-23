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    Усик і Джошуа провели першу дуель поглядів перед боєм

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    Перед поєдинком Джошуа та Усик подивляться в очі один одному ще одного разу - Усик і Джошуа провели першу дуель поглядів перед боєм
    Перед поєдинком Джошуа та Усик подивляться в очі один одному ще одного разу
    Фото з відкритих джерел

    До титульного поєдинку у надважкій вазі залишилося два дні

    Володар чотирьох боксерських поясів чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошу і претендент Олександр Усик провели першу дуель поглядів перед своїм поєдинком. Відео опубліковано в Twitter Matchroom Boxing.

    Джошуа і Усик проведуть бій 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем Готспур». На кону – титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі, які належать Джошуа.

    Раніше Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа.

    Вже відомо, скільки боксери отримають грошей за цей поєдинок.

    Усик у Великобританії встиг провести відкрите тренування та розкрити план на бій.

    Джошуа, своєю чергою, назвав перевагу українця перед боєм з ним.

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Усик і Джошуа провели першу дуель поглядів перед боєм