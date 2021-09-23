Усик і Джошуа провели першу дуель поглядів перед боєм
До титульного поєдинку у надважкій вазі залишилося два дні
Володар чотирьох боксерських поясів чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошу і претендент Олександр Усик провели першу дуель поглядів перед своїм поєдинком. Відео опубліковано в Twitter Matchroom Boxing.
FIRST FACE OFF #JoshuaUsyk— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021
IBF
WBA Super
WBO
IBO
World Heavyweight Titles on the line Saturday!@anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G
Джошуа і Усик проведуть бій 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем Готспур». На кону – титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі, які належать Джошуа.
Раніше Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа.
Вже відомо, скільки боксери отримають грошей за цей поєдинок.
Усик у Великобританії встиг провести відкрите тренування та розкрити план на бій.
Джошуа, своєю чергою, назвав перевагу українця перед боєм з ним.
Читайте також: