Усик і Джошуа провели першу дуель поглядів перед боєм

Володар чотирьох боксерських поясів чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошу і претендент Олександр Усик провели першу дуель поглядів перед своїм поєдинком. Відео опубліковано в Twitter Matchroom Boxing.

FIRST FACE OFF #JoshuaUsyk



IBF

WBA Super

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line Saturday!@anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G