Усик і Джошуа провели першу дуель поглядів перед боєм

Перед поєдинком Джошуа та Усик подивляться в очі один одному ще одного разу

До титульного поєдинку у надважкій вазі залишилося два дні

Володар чотирьох боксерських поясів чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошу і претендент Олександр Усик провели першу дуель поглядів перед своїм поєдинком. Відео опубліковано в Twitter Matchroom Boxing.

FIRST FACE OFF #JoshuaUsyk



IBF

WBA Super

WBO

IBO



World Heavyweight Titles on the line Saturday!@anthonyjoshua @usykaa pic.twitter.com/kn88gMLr0G — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 23, 2021

Джошуа і Усик проведуть бій 25 вересня в Лондоні на стадіоні футбольного клубу «Тоттенгем Готспур». На кону – титули WBA Super, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі, які належать Джошуа.

Раніше Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа.

Вже відомо, скільки боксери отримають грошей за цей поєдинок.

Усик у Великобританії встиг провести відкрите тренування та розкрити план на бій.

Джошуа, своєю чергою, назвав перевагу українця перед боєм з ним.