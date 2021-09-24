Джошуа віддав належне Усику і налаштовується на складний бій

25 вересня в Лондоні відбудеться поєдинок за звання чемпіона світу з боксу в надважкій вазі

Олександр Усик і Ентоні Джошуа, які в ніч з суботи на неділю з’ясовуватимуть, хто з них залишить ринг чемпіоном світу з боксу, провели фінальну пресконференцію. Британський боксер, за його словами, з повагою ставиться до здобутків українця і добре вивчив манеру поведінки Усика в рингу.

«Він один з найкращих супротивників, з якими мені доводилося мати справу за всю свою кар'єру, – зізнався Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО), – Він був чемпіоном світу і Олімпійських ігор в аматорському спорті, а потім об'єднав всі пояси у ваговій категорії до 90,7 кілограма. Його досягнення говорять самі за себе, для мене це буде один з найскладніших боїв. Нещодавно Дерек Чісора створив йому проблеми, але Дерек створює проблеми для всіх. Іноді потрібно пройти через бійки і таких супротивників, як Дерек, щоб розвинути себе і зробити наступні кроки вперед. У будь-якому випадку, я знаю Чісору багато років, ми багато разів стояли в парах, і я знаю, що з боку це може здатися простим, але коли ви з ним на рингу, все раптово стає складним. Для Усика це був хороший бій. Я вивчив його досконально і грунтовно».

Власник поясів IBF, WBA і WBO є фаворитом у поєдинку з Усиком. Бій відбудеться 25 вересня.

Усик – Джошуа: де дивитися бій року за звання чемпіона світу.

Раніше Усик розповів, чому він у виграшному становищі в порівнянні з Джошуа.

Вже відомо, скільки боксери отримають грошей за цей поєдинок.

Усик у Великобританії встиг провести відкрите тренування та розкрити план на бій.

Джошуа, своєю чергою, назвав перевагу українця перед боєм з ним.







