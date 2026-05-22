Світоліна та Монфіс виграли виставковий турнір на честь завершення кар'єри Гаеля

У фінальному матчі Світоліна та Монфіс переграли дует Новак Джокович/Марія Саккарі

Українська тенісистка Еліна Світоліна разом із чоловіком Гаелем Монфісом стали переможцями парного виставкового турніру «Gael and Friends», який відбувся на кортах «Ролан Гаррос». Про це повідомляє «Главком».

Змагання були присвячені майбутньому завершенню кар’єри Монфісом.

У фінальному матчі Світоліна та Гаель переграли дует Новак Джокович/Марія Саккарі – 10:6.

На шляху до фіналу українсько-французька пара здолала Сорану Кирстю та Рішара Гаске, Янніка Сіннера та Діан Паррі.

39-річний Монфіс отримав wild card до основної сітки «Ролан Гаррос», де стартує матчем проти Уго Гастона. Гаель завершить професійну кар’єру наприкінці 2026 року.

«Ролан Гаррос» триватиме з 24 травня до 7 червня 2026 року.

Нагадаємо, українські тенісистки отримали суперниць в стартових матчах основної сітки змагань в одиночному розряді «Ролан Гарросу» 2026 року.

Напряму в основну сітку ґрунтового Грендслему потрапили сім українок: шість – за світовим рейтингом (Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Дарія Снігур). Ще одна українка, Ангеліна Калініна, потрапила до цієї стадії змагань за «захищеним» рейтингом.

Суперниць отримали шість з семи українок. Опонентка ще однієї української тенісистки, Олександри Олійникової, буде визначена за результатами кваліфікації.

Результати жеребкування для українських тенісисток у першому раунді «Ролан Гарросу»: