Вибух на АЗС у П’ятигорську: над містом піднявся вогняний стовп, є постраждалі (відео)

фото: соцмережі
У суботу, 16 травня, у місті П’ятигорськ, що в Ставропольському краї РФ, пролунав сильний вибух на автомобільній заправній станції. Над місцем події піднявся величезний вогняний гриб та стовп густого чорного диму, який видно з різних куточків міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

За даними місцевих екстрених служб, надзвичайна подія сталася на газовій автозаправній станції, розташованій на вулиці Єрмолова. Вибух із подальшим інтенсивним горінням відбувся безпосередньо під час розвантаження спеціалізованого автомобіля-газовоза.

Представники місцевої влади вже встигли виступити із заявами, зазначивши, що інцидент не пов'язаний із атакою безпілотних літальних апаратів. За попередньою версією слідства, причиною детонації стало грубе порушення правил техніки безпеки під час перекачування палива з цистерни до підземних резервуарів АЗС.

Внаслідок вибуху вогонь швидко поширився на площу близько 1000 квадратних метрів. До ліквідації масштабної надзвичайної ситуації залучено понад 45 чоловік особового складу та 15 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

На цей момент офіційно підтверджено інформацію про двох постраждалих осіб, які перебували поблизу епіцентра вибуху. 

Нагадаємо, у ніч проти 16 травня безпілотники атакували хімічний завод «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські моніторингові канали та дописи місцевих жителів у соцмережах. 

Мешканці Невинномиська публікували відео зі звуками вибухів і спалахами у районі промислової зони. У російських Telegram-каналах зазначали, що в небі над містом було помітно велику кількість дронів, тоді як активність протиповітряної оборони майже не фіксувалася. Офіційна влада РФ на момент публікації не повідомляла про масштаби пошкоджень.

