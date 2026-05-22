Ребров отримав несподіваний варіант продовження кар’єри

Екстренер збірної України розпочав перемовини з клубом, який завоював путівку у Лігу чемпіонів

Потенційний учасник Ліги чемпіонів і переможець чемпіонату Словаччини – «Слован» із Братислави – провів перемовини з колишнім тренером збірної України Сергієм Ребровим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Телеграм-канал «Футбол з вертольоту».

Перемовини Реброва зі «Слованом»: що відомо

«Новий претендент на Сергія Реброва – і це не жарти. Наші джерела надали сенсаційну інформацію, що «Слован» предметно цікавиться українським тренером.

Багаторічний тренер команди Владімір Вайсс переходить у збірну Словаччини. Президент клубу офіційно підтвердив факт перемовин із українським спеціалістом,

І хоч варіант з ОАЕ дійсно виглядає пріоритетним для Реброва, однак варто придивитися до розвитку подій, адже «Слован» – найбільш успішний клуб країни, стабільний учасник єврокубків і навіть Ліги чемпіонів, і має значні амбіції до розвитку», – повідомило джерело.

Контакти з 51-річним українцем підтвердив президент клубу Іван Кмотрік. Крім Реброва словацький клуб також розглядає кандидатури Роббі Кіна, Ігора Бішчана та Яя Туре.

Додамо, що за «Слован» грають двоє українських футболістів: хавбек Данило Ігнатенко та нападник Микола Кухаревич.

Також Ребров залишається одним із основних претендентів на посаду головного тренера грецького «Панатінаїкоса». Український тренер вже провів дві зустрічі із керівництвом клубу. На них Ребров запросив трирічний контракт із зарплатою 2,2 млн євро за сезон на свій тренерський штаб. Також він встановив дедлайн для ухвалення рішення – до кінця травня.

Раніше була інформація, що Ребров може продовжити кар'єру в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), очоливши клуб «Аль-Вахда».

Ребров очолював збірну України з червня 2023 по квітень 2026 року. Він провів на чолі національної команди 34 матчі – 16 перемог, вісім нічиїх і десять поразок.

Нагадаємо, колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави за колишнього голову Офісу президента України Андрія Єрмака, якого підозрюють в корупції. Через можливі зв'язки ексглави ОП зі справою Міндіча його було відправлено у відставку в листопаді 2025 року.

Реброва і Єрмака пов'язують родинні зв'язки. ЗМІ інформували, що саме Єрмак просував кандидатуру Реброва на посаду тренера збірної України перед його призначенням.