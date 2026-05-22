Шевченко звернувся до Степаненка, який завершив кар'єру гравця

Артем Худолєєв
фото: УАФ
Президент УАФ Андрій Шевченко звернувся до Тараса Степаненка, який завершив кар'єру гравця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У збірній України Степаненко провів 87 матчів, забив чотири голи і став учасником трьох Чемпіонатів Європи (2016, 2020, 2024 роки).

«Дуже яскрава карʼєра, дякуємо за відданість футболу та збірній України. Вітаю з переходом на новий етап футбольного шляху. Бажаю успіху в роботі у тренерському штабі національної команди», – сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Більшість кар'єри вихованець запорізького «Металурга» відіграв саме у складі «Шахтаря», проте останній матч у кар'єрі провів за «Колос».

Тарас провів у «Шахтарі» 15 сезонів і завоював 25 трофеїв. Відіграв 439 матчів і забив 30 голів.

Нагадаємо, що Степаненко після завершення кар'єри одразу переходить на тренерську роботу. Він працюватиме у штабі Андреа Мальдери у збірній України.

Італієць запросив до своєї команди двох колишніх футболістів збірної України. Крім Степаненка, асистентом став і ексоборонець «Дніпра» та інших клубів Володимир Єзерський.

До слова, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.

