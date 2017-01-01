Бразильський гравець «Шахтаря»: Ми всі раді, що змогли здолати такого сильного суперника

На думку Ісмаїлі, донеччани показали чудовий футбол, особливо у першій половині

Захисник «Шахтаря», який отримав звання найкращого футболіста матчу, зазначив, що було важливо перемогти «Манчестер Сіті». За його словами, ця команда провела блискучу серію без поразок, інформує офіційний сайт донецького клубу. «І ми всі раді, що змогли здолати такого сильного суперника. «Шахтар» показав



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Ісмаїлі

На думку Ісмаїлі, донеччани показали чудовий футбол, особливо у першій половині

Захисник «Шахтаря», який отримав звання найкращого футболіста матчу, зазначив, що було важливо перемогти «Манчестер Сіті».

За його словами, ця команда провела блискучу серію без поразок, інформує офіційний сайт донецького клубу.

«І ми всі раді, що змогли здолати такого сильного суперника. «Шахтар» показав чудовий футбол, особливо у першому таймі. Повинні привітати один одного та всіх уболівальників «гірників» з виходом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів», - сказав Ісмаїлі.

«Зараз же необхідно сфокусуватися на заключному матчі національної Прем'єр-ліги із «Зорею», - додав гравець.

Свій гол Ісмаїлі описав наступним чином: «Голкіпер «Сіті» далеко вийшов, і у мене вийшло прокинути м'яч і забити у порожні ворота. Слава Богу, що все склалося саме так. Ми всі дуже щасливі».

«Завжди відчуваєш величезну відповідальність, коли на стадіоні присутні такі люди як головний тренер збірної Бразилії Тіте. Але для нас найголовнішим було вийти у плей-офф Ліги чемпіонів. Усі розуміли, наскільки ця перемога важлива для клубу», - підсумував він.

Нагадаємо, «Шахтар» у Харкові переграв «Манчестер Сіті» та пробився у плей-офф Ліги чемпіонів.

