На Олімпіаді 1964 року в Токіо Ренд здобула три нагороди

Переможниця Олімпійських ігор 1964 року у складі збірної Великої Британії з легкої атлетики Мері Ренд померла у віці 86 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

На Олімпіаді 1964 року в Токіо Ренд зі світовим рекордом виграла змагання у стрибках у довжину. Також вона здобула срібну медаль у п'ятиборстві та бронзову нагороду в естафеті 4 x 100 метрів.

Ренд стала першою британською спортсменкою, яка здобула золото Олімпійських ігор у легкій атлетиці.

Як повідомлялося, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Нагадаємо, що у Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал.

За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час гри.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).