Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пінчук і Погорєлов не пробилися до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання

Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Марія Пінчук і Микита Погорєлов дебютували на світових першостях
фото: Суспільне Спорт

Попри невихід до наступного раунду, українцям вдалося виконати важливу місію у Празі

Український танцювальний дует у складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова завершив свої виступи на Чемпіонаті світу 2026 року з фігурного катання, не зумівши кваліфікуватися до довільної програми. Про це повідомляє «Главком»

Деталі ритм-танцю

У ритмічному танці фігуристи посіли 27-ме місце серед 31 пари учасників, набравши 59,45 бала. Попри те, що українському тандему вдалося виконати серію твізлів на найвищий четвертий рівень, вони втратили бали на підтримці, яку оцінили лише третім рівнем, та на доріжці кроків по центральній лінії, де у Пінчук був перший рівень, а у Погорєлова – другий.

В коментарі Суспільне Спорт спортсмени зізналися, що підготовка до світової першості була вкрай складною через травму коліна у Марії Пінчук, яка змусила пару пропустити частину сезону та обмежити кількість повноцінних тренувань перед турніром. Фігуристи наголосили, що зробили максимум у поточному фізичному стані та катали програму насамперед емоційно, один для одного та для публіки.

Для виходу у фінальну частину змагань дуету необхідно було потрапити до двадцятки найкращих, проте відрив від прохідної зони виявився занадто великим. Лідерами після першого виду програми стали чинні олімпійські чемпіони з Франції Лоранс Фурньє-Бодрі та Гійом Сізерон, які отримали вражаючі 92,74 бала, випередивши найближчих переслідувачів із Канади на понад шість пунктів.

Особливий посил від українців

Особливим моментом виступу стала поява дуету в kiss&cry (зона очікування оцінок) із національним прапором, де були підписи українських військових із Запоріжжя. Микита Погорєлов зазначив, що для них було принципово важливо привезти цей символ на арену, щоб відчути силу захисників та подякувати їм за можливість представляти країну на міжнародному рівні. Спортсмени також хотіли долучити до місії рідних-військових двох лідерів української команди з фігурного катання, мами Андрія Капрана та батька Кирила Марсака, але зробити це було неможливо через логістичні труднощі. 

Нагадаємо, що лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу. Кирило Марсак продовжує проводити найкращий для себе сезон.

Теги: фігурне катання чемпіонат світу спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua