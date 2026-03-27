Пінчук і Погорєлов не пробилися до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання

Попри невихід до наступного раунду, українцям вдалося виконати важливу місію у Празі

Український танцювальний дует у складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова завершив свої виступи на Чемпіонаті світу 2026 року з фігурного катання, не зумівши кваліфікуватися до довільної програми. Про це повідомляє «Главком».

Деталі ритм-танцю

У ритмічному танці фігуристи посіли 27-ме місце серед 31 пари учасників, набравши 59,45 бала. Попри те, що українському тандему вдалося виконати серію твізлів на найвищий четвертий рівень, вони втратили бали на підтримці, яку оцінили лише третім рівнем, та на доріжці кроків по центральній лінії, де у Пінчук був перший рівень, а у Погорєлова – другий.

В коментарі Суспільне Спорт спортсмени зізналися, що підготовка до світової першості була вкрай складною через травму коліна у Марії Пінчук, яка змусила пару пропустити частину сезону та обмежити кількість повноцінних тренувань перед турніром. Фігуристи наголосили, що зробили максимум у поточному фізичному стані та катали програму насамперед емоційно, один для одного та для публіки.

Для виходу у фінальну частину змагань дуету необхідно було потрапити до двадцятки найкращих, проте відрив від прохідної зони виявився занадто великим. Лідерами після першого виду програми стали чинні олімпійські чемпіони з Франції Лоранс Фурньє-Бодрі та Гійом Сізерон, які отримали вражаючі 92,74 бала, випередивши найближчих переслідувачів із Канади на понад шість пунктів.

Особливий посил від українців

Особливим моментом виступу стала поява дуету в kiss&cry (зона очікування оцінок) із національним прапором, де були підписи українських військових із Запоріжжя. Микита Погорєлов зазначив, що для них було принципово важливо привезти цей символ на арену, щоб відчути силу захисників та подякувати їм за можливість представляти країну на міжнародному рівні. Спортсмени також хотіли долучити до місії рідних-військових двох лідерів української команди з фігурного катання, мами Андрія Капрана та батька Кирила Марсака, але зробити це було неможливо через логістичні труднощі.

Нагадаємо, що лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу. Кирило Марсак продовжує проводити найкращий для себе сезон.