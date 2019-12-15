Бубка проголосував проти відсторонення Росії від участі в Олімпіаді



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Керівник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка

Бубка не підтримує рішення WADA

У Міжнародному олімпійському комітеті 23 представники проголосували за підтвердження щодо заборони брати Росії участі в Олімпіаді. І тільки одна країна - Україна, проти заборони.

Про це повідомляє ресурс Чемпіон з посиланням на користувача Twitter Andryulik.

Пока вы спите в МОК голосовали. 23 представителя проголосовали за подтверждение о запрете принимать России участия в Олимпиаде, одна страна это Украина (Сергей Бубка) против запрета и чтоб разрешили некоторым спортсменам участвовать под флагом России на Олимпиаде. — ANDRYULIK (@Andryulik) December 15, 2019

Керівник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка проголосував проти заборони. Він виступив за те, щоб дозволили деяким спортсменам брати участь під прапором Росії на Олімпіаді.

Президент WADA засудив обманні дії Росії.

Нагадаємо, WADA відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

Як повідомлялося, Жан Беленюк прокоментував рішення WADA відсторонити Росію.