  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бубка проголосував проти відсторонення Росії від участі в Олімпіаді

    • Розсилка
    Керівник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка - Бубка проголосував проти відсторонення Росії від участі в Олімпіаді
    Керівник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка

    Бубка не підтримує рішення WADA

    У Міжнародному олімпійському комітеті 23 представники проголосували за підтвердження щодо заборони брати Росії участі в Олімпіаді. І тільки одна країна - Україна, проти заборони.

    Про це повідомляє ресурс Чемпіон з посиланням на користувача Twitter Andryulik.

    Керівник Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка проголосував проти заборони. Він виступив за те, щоб дозволили деяким спортсменам брати участь під прапором Росії на Олімпіаді.

    Президент WADA засудив обманні дії Росії.

    Нагадаємо, WADA відсторонило Росію на 4 роки від Олімпійських ігор та чемпіонатів світу.

    Як повідомлялося, Жан Беленюк прокоментував рішення WADA відсторонити Росію.

    WADA МОК Twitter Украина Сергій Бубка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ