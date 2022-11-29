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Букмекери назвали фаворита Чемпіонату світу після другого туру змагань

Юрій Лящук
glavcom.ua
Букмекери назвали фаворита Чемпіонату світу після другого туру змагань
Поставити на команду Бразилії можна з коефіцієнтом 3.50
фото із соцмереж

Аналітики вважають головним претендентом на перемогу в турнірі збірну Бразилії

Вчора на Чемпіонаті світу-2022 завершився другий тур групового етапу. За його підсумками Бразилія, Франція та Португалія забезпечили собі місце у плей-оф, а Катар та Канада втратили всі шанси на вихід до 1/8 фіналу. Букмекери оновили коефіцієнти на переможця турніру. Про це повідомляє «Чемпіонат».

Аналітики вважають головним претендентом на перемогу збірну Бразилії, поставити на команду Тіте можна з коефіцієнтом 3.50. Пентакампеони у другому турі переграли Швейцарію 1:0.

Шанси Франції оцінили коефіцієнтом 6:50. Чинні чемпіони світу у другому турі перемогли Данію 2:1. На Іспанію приймають ставки з коефіцієнтом 8.00. Команда Луїса Енріке фактично теж у плей-оф завдяки надвеликій перемозі над Коста-Рікою (7:0) у 1-му турі.

На Аргентину дають коефіцієнт 9.00, а на Англію 10.00. Імовірність перемоги Португалії оцінили коефіцієнтом 12:50. Істотно зросли шанси Німеччини: якщо після першого туру на підопічних Ханс-Дітера Фліка давали 28.00, то після нічиєї з Іспанією коефіцієнт опустився до 13.00. Зробити ставку на перемогу Нідерландів можна за 16:00.

Фінальна частина Чемпіонату світу-2022 пройде з 20 листопада до 18 грудня в Катарі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бразилія ЧС-2022 букмекери

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